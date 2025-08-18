Mis on Chainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Kui palju on Chainge (XCHNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chainge (XCHNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chainge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Chainge (XCHNG) tokenoomika

Chainge (XCHNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCHNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chainge kohta Kui palju on Chainge (XCHNG) tänapäeval väärt? Reaalajas XCHNG hind USD on 0.00408 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XCHNG/USD hind? $ 0.00408 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XCHNG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chainge turukapitalisatsioon? XCHNG turukapitalisatsioon on $ 1.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XCHNG ringlev varu? XCHNG ringlev varu on 474.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCHNG (ATH) hind? XCHNG saavutab ATH hinna summas 0.27474634699379424 USD . Mis oli kõigi aegade XCHNG madalaim (ATL) hind? XCHNG nägi ATL hinda summas 0.002052567826254482 USD . Milline on XCHNG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XCHNG kauplemismaht on $ 1.14K USD . Kas XCHNG sel aastal kõrgemale ka suundub? XCHNG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCHNG hinna ennustust

