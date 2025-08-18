Chainge (XCHNG) reaalajas hind on $ 0.00408. Viimase 24 tunni jooksul XCHNG kaubeldud madalaim $ 0.00389 ja kõrgeim $ 0.00423 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCHNGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27474634699379424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002052567826254482.
Lüliajalise tootluse osas on XCHNG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +4.34% 24 tunni vältel -15.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chainge (XCHNG) – turuteave
$ 1.93M
$ 1.14K
$ 4.90M
474.05M
1,200,000,000
1,200,000,000
39.50%
ETH
XCHNG ringlev varu on 474.05M, mille koguvaru on 1200000000.
Chainge (XCHNG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chainge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001697
+4.34%
30 päeva
$ +0.00101
+32.89%
60 päeva
$ +0.00044
+12.08%
90 päeva
$ -0.00196
-32.46%
Chainge Hinnamuutus täna
Täna registreeris XCHNG muutuse $ +0.0001697 (+4.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chainge 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00101 (+32.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chainge 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCHNG $ +0.00044 (+12.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chainge 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00196 (-32.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chainge (XCHNG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider.
Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain.
Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.
Chainge hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chainge (XCHNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chainge (XCHNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chainge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chainge (XCHNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCHNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Chainge (XCHNG) ostujuhend
