Chainge hind(XCHNG)

1 XCHNG/USD reaalajas hind:

$0.00408
+4.34%1D
USD
Chainge (XCHNG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:16 (UTC+8)

Chainge (XCHNG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00389
24 h madal
$ 0.00423
24 h kõrge

$ 0.00389
$ 0.00423
$ 0.27474634699379424
$ 0.002052567826254482
0.00%

+4.34%

-15.00%

-15.00%

Chainge (XCHNG) reaalajas hind on $ 0.00408. Viimase 24 tunni jooksul XCHNG kaubeldud madalaim $ 0.00389 ja kõrgeim $ 0.00423 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCHNGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27474634699379424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002052567826254482.

Lüliajalise tootluse osas on XCHNG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +4.34% 24 tunni vältel -15.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chainge (XCHNG) – turuteave

No.1868

$ 1.93M
$ 1.14K
$ 4.90M
474.05M
1,200,000,000
1,200,000,000
39.50%

ETH

Chainge praegune turukapitalisatsioon on $ 1.93M $ 1.14K 24 tunnise kauplemismahuga. XCHNG ringlev varu on 474.05M, mille koguvaru on 1200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.90M.

Chainge (XCHNG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chainge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001697+4.34%
30 päeva$ +0.00101+32.89%
60 päeva$ +0.00044+12.08%
90 päeva$ -0.00196-32.46%
Chainge Hinnamuutus täna

Täna registreeris XCHNG muutuse $ +0.0001697 (+4.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chainge 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00101 (+32.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chainge 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCHNG $ +0.00044 (+12.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chainge 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00196 (-32.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chainge (XCHNG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chainge hinnaajaloo lehte.

Mis on Chainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Chainge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chainge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XCHNG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chainge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chainge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chainge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chainge (XCHNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chainge (XCHNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chainge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chainge hinna ennustust kohe!

Chainge (XCHNG) tokenoomika

Chainge (XCHNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCHNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chainge (XCHNG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chainge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chainge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chainge kohta

Kui palju on Chainge (XCHNG) tänapäeval väärt?
Reaalajas XCHNG hind USD on 0.00408 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XCHNG/USD hind?
Praegune hind XCHNG/USD on $ 0.00408. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chainge turukapitalisatsioon?
XCHNG turukapitalisatsioon on $ 1.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XCHNG ringlev varu?
XCHNG ringlev varu on 474.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCHNG (ATH) hind?
XCHNG saavutab ATH hinna summas 0.27474634699379424 USD.
Mis oli kõigi aegade XCHNG madalaim (ATL) hind?
XCHNG nägi ATL hinda summas 0.002052567826254482 USD.
Milline on XCHNG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XCHNG kauplemismaht on $ 1.14K USD.
Kas XCHNG sel aastal kõrgemale ka suundub?
XCHNG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCHNG hinna ennustust.
Chainge (XCHNG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
