XCAD Network (XCAD) teave XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Ametlik veebisait: https://xcadnetwork.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Ostke XCAD kohe!

XCAD Network (XCAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XCAD Network (XCAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Koguvaru: $ 198.81M $ 198.81M $ 198.81M Ringlev varu: $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 Kõigi aegade madalaim: $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 Praegune hind: $ 0.03359 $ 0.03359 $ 0.03359 Lisateave XCAD Network (XCAD) hinna kohta

XCAD Network (XCAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XCAD Network (XCAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XCAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XCAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XCAD tokeni tokenoomikat, avastage XCAD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XCAD Kas olete huvitatud XCAD Network (XCAD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XCAD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XCAD MEXC-ist osta!

XCAD Network (XCAD) hinna ajalugu XCAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XCAD hinna ajalugu kohe!

XCAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XCAD võiks suunduda? Meie XCAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XCAD tokeni hinna ennustust kohe!

