XCAD Network (XCAD) reaalajas hind on $ 0.03175. Viimase 24 tunni jooksul XCAD kaubeldud madalaim $ 0.02911 ja kõrgeim $ 0.03269 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.064501091879395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027238932577182195.
Lüliajalise tootluse osas on XCAD muutunud +2.55% viimase tunni jooksul, +2.32% 24 tunni vältel -1.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XCAD Network (XCAD) – turuteave
No.1974
$ 1.52M
$ 108.66K
$ 6.31M
47.73M
198,813,157.8570137
ETH
XCAD Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.52M$ 108.66K 24 tunnise kauplemismahuga. XCAD ringlev varu on 47.73M, mille koguvaru on 198813157.8570137. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XCAD Network (XCAD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XCAD Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0007199
+2.32%
30 päeva
$ -0.00482
-13.19%
60 päeva
$ -0.00667
-17.37%
90 päeva
$ -0.02859
-47.39%
XCAD Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris XCAD muutuse $ +0.0007199 (+2.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XCAD Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00482 (-13.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XCAD Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCAD $ -0.00667 (-17.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XCAD Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02859 (-47.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XCAD Network (XCAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.
XCAD Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XCAD Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XCAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XCAD Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XCAD Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XCAD Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on XCAD Network (XCAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XCAD Network (XCAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XCAD Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XCAD Network (XCAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XCAD Network (XCAD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XCAD Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XCAD Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.