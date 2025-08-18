Rohkem infot XCAD

XCAD Network logo

XCAD Network hind(XCAD)

1 XCAD/USD reaalajas hind:

$0.03175
$0.03175$0.03175
+2.32%1D
USD
XCAD Network (XCAD) reaalajas hinnagraafik
XCAD Network (XCAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02911
$ 0.02911$ 0.02911
24 h madal
$ 0.03269
$ 0.03269$ 0.03269
24 h kõrge

$ 0.02911
$ 0.02911$ 0.02911

$ 0.03269
$ 0.03269$ 0.03269

$ 9.064501091879395
$ 9.064501091879395$ 9.064501091879395

$ 0.027238932577182195
$ 0.027238932577182195$ 0.027238932577182195

+2.55%

+2.32%

-1.83%

-1.83%

XCAD Network (XCAD) reaalajas hind on $ 0.03175. Viimase 24 tunni jooksul XCAD kaubeldud madalaim $ 0.02911 ja kõrgeim $ 0.03269 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.064501091879395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027238932577182195.

Lüliajalise tootluse osas on XCAD muutunud +2.55% viimase tunni jooksul, +2.32% 24 tunni vältel -1.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XCAD Network (XCAD) – turuteave

No.1974

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 108.66K
$ 108.66K$ 108.66K

$ 6.31M
$ 6.31M$ 6.31M

47.73M
47.73M 47.73M

198,813,157.8570137
198,813,157.8570137 198,813,157.8570137

ETH

XCAD Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.52M $ 108.66K 24 tunnise kauplemismahuga. XCAD ringlev varu on 47.73M, mille koguvaru on 198813157.8570137.

XCAD Network (XCAD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XCAD Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0007199+2.32%
30 päeva$ -0.00482-13.19%
60 päeva$ -0.00667-17.37%
90 päeva$ -0.02859-47.39%
XCAD Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris XCAD muutuse $ +0.0007199 (+2.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XCAD Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00482 (-13.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XCAD Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCAD $ -0.00667 (-17.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XCAD Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02859 (-47.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XCAD Network (XCAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XCAD Network hinnaajaloo lehte.

Mis on XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XCAD Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XCAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XCAD Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XCAD Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XCAD Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on XCAD Network (XCAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XCAD Network (XCAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XCAD Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XCAD Network hinna ennustust kohe!

XCAD Network (XCAD) tokenoomika

XCAD Network (XCAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XCAD Network (XCAD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XCAD Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XCAD Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XCAD kohalike valuutade suhtes

1 XCAD Network(XCAD)/VND
835.50125
1 XCAD Network(XCAD)/AUD
A$0.04826
1 XCAD Network(XCAD)/GBP
0.0231775
1 XCAD Network(XCAD)/EUR
0.0269875
1 XCAD Network(XCAD)/USD
$0.03175
1 XCAD Network(XCAD)/MYR
RM0.1336675
1 XCAD Network(XCAD)/TRY
1.2950825
1 XCAD Network(XCAD)/JPY
¥4.66725
1 XCAD Network(XCAD)/ARS
ARS$41.1800675
1 XCAD Network(XCAD)/RUB
2.5307925
1 XCAD Network(XCAD)/INR
2.7784425
1 XCAD Network(XCAD)/IDR
Rp512.0967025
1 XCAD Network(XCAD)/KRW
44.09694
1 XCAD Network(XCAD)/PHP
1.7954625
1 XCAD Network(XCAD)/EGP
￡E.1.532255
1 XCAD Network(XCAD)/BRL
R$0.17145
1 XCAD Network(XCAD)/CAD
C$0.043815
1 XCAD Network(XCAD)/BDT
3.85572
1 XCAD Network(XCAD)/NGN
48.696245
1 XCAD Network(XCAD)/UAH
1.3084175
1 XCAD Network(XCAD)/VES
Bs4.28625
1 XCAD Network(XCAD)/CLP
$30.607
1 XCAD Network(XCAD)/PKR
Rs8.99414
1 XCAD Network(XCAD)/KZT
17.1897675
1 XCAD Network(XCAD)/THB
฿1.025525
1 XCAD Network(XCAD)/TWD
NT$0.9534525
1 XCAD Network(XCAD)/AED
د.إ0.1165225
1 XCAD Network(XCAD)/CHF
Fr0.0254
1 XCAD Network(XCAD)/HKD
HK$0.248285
1 XCAD Network(XCAD)/AMD
֏12.136755
1 XCAD Network(XCAD)/MAD
.د.م0.2854325
1 XCAD Network(XCAD)/MXN
$0.5991225
1 XCAD Network(XCAD)/PLN
0.11557
1 XCAD Network(XCAD)/RON
лв0.13716
1 XCAD Network(XCAD)/SEK
kr0.3032125
1 XCAD Network(XCAD)/BGN
лв0.0530225
1 XCAD Network(XCAD)/HUF
Ft10.7188
1 XCAD Network(XCAD)/CZK
0.663575
1 XCAD Network(XCAD)/KWD
د.ك0.00968375
1 XCAD Network(XCAD)/ILS
0.1069975
1 XCAD Network(XCAD)/NOK
kr0.3235325
1 XCAD Network(XCAD)/NZD
$0.05334

XCAD Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XCAD Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse XCAD Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XCAD Network kohta

Kui palju on XCAD Network (XCAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas XCAD hind USD on 0.03175 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XCAD/USD hind?
Praegune hind XCAD/USD on $ 0.03175. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XCAD Network turukapitalisatsioon?
XCAD turukapitalisatsioon on $ 1.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XCAD ringlev varu?
XCAD ringlev varu on 47.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCAD (ATH) hind?
XCAD saavutab ATH hinna summas 9.064501091879395 USD.
Mis oli kõigi aegade XCAD madalaim (ATL) hind?
XCAD nägi ATL hinda summas 0.027238932577182195 USD.
Milline on XCAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XCAD kauplemismaht on $ 108.66K USD.
Kas XCAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
XCAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCAD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.

