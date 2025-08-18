Mis on XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network (XCAD) tokenoomika

XCAD Network (XCAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XCAD Network kohta Kui palju on XCAD Network (XCAD) tänapäeval väärt? Reaalajas XCAD hind USD on 0.03175 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XCAD/USD hind? $ 0.03175 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XCAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XCAD Network turukapitalisatsioon? XCAD turukapitalisatsioon on $ 1.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XCAD ringlev varu? XCAD ringlev varu on 47.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCAD (ATH) hind? XCAD saavutab ATH hinna summas 9.064501091879395 USD . Mis oli kõigi aegade XCAD madalaim (ATL) hind? XCAD nägi ATL hinda summas 0.027238932577182195 USD . Milline on XCAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XCAD kauplemismaht on $ 108.66K USD . Kas XCAD sel aastal kõrgemale ka suundub? XCAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCAD hinna ennustust

