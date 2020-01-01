Arcana Network (XAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arcana Network (XAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arcana Network (XAR) teave Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance. Ametlik veebisait: https://arcana.network/ Valge raamat: https://docs.arcana.network/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF Ostke XAR kohe!

Arcana Network (XAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arcana Network (XAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 421.19M $ 421.19M $ 421.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 Praegune hind: $ 0.002967 $ 0.002967 $ 0.002967 Lisateave Arcana Network (XAR) hinna kohta

Arcana Network (XAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arcana Network (XAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAR tokeni tokenoomikat, avastage XAR tokeni reaalajas hinda!

Arcana Network (XAR) hinna ajalugu XAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XAR hinna ajalugu kohe!

XAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XAR võiks suunduda? Meie XAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XAR tokeni hinna ennustust kohe!

