Rohkem infot XAR

XAR Hinnainfo

XAR Valge raamat

XAR Ametlik veebisait

XAR Tokenoomika

XAR Hinnaprognoos

XAR Ajalugu

XAR – ostujuhend

XAR-usaldusraha valuutakonverter

XAR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Arcana Network logo

Arcana Network hind(XAR)

1 XAR/USD reaalajas hind:

$0.003095
$0.003095$0.003095
-0.51%1D
USD
Arcana Network (XAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:27:21 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003082
$ 0.003082$ 0.003082
24 h madal
$ 0.003151
$ 0.003151$ 0.003151
24 h kõrge

$ 0.003082
$ 0.003082$ 0.003082

$ 0.003151
$ 0.003151$ 0.003151

$ 0.4905850303654167
$ 0.4905850303654167$ 0.4905850303654167

$ 0.002340346940777031
$ 0.002340346940777031$ 0.002340346940777031

-0.10%

-0.51%

-5.90%

-5.90%

Arcana Network (XAR) reaalajas hind on $ 0.003095. Viimase 24 tunni jooksul XAR kaubeldud madalaim $ 0.003082 ja kõrgeim $ 0.003151 näitab aktiivset turu volatiivsust. XARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4905850303654167 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002340346940777031.

Lüliajalise tootluse osas on XAR muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -5.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arcana Network (XAR) – turuteave

No.2012

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 51.76K
$ 51.76K$ 51.76K

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

421.19M
421.19M 421.19M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.11%

ETH

Arcana Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.30M $ 51.76K 24 tunnise kauplemismahuga. XAR ringlev varu on 421.19M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.10M.

Arcana Network (XAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Arcana Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001587-0.51%
30 päeva$ -0.000595-16.13%
60 päeva$ -0.000445-12.58%
90 päeva$ -0.002995-49.18%
Arcana Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris XAR muutuse $ -0.00001587 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Arcana Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000595 (-16.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Arcana Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XAR $ -0.000445 (-12.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Arcana Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002995 (-49.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Arcana Network (XAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Arcana Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Arcana Network (XAR)

Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.

Arcana Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arcana Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Arcana Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arcana Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Arcana Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arcana Network (XAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arcana Network (XAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arcana Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arcana Network hinna ennustust kohe!

Arcana Network (XAR) tokenoomika

Arcana Network (XAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Arcana Network (XAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Arcana Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arcana Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XAR kohalike valuutade suhtes

1 Arcana Network(XAR)/VND
81.444925
1 Arcana Network(XAR)/AUD
A$0.00473535
1 Arcana Network(XAR)/GBP
0.00225935
1 Arcana Network(XAR)/EUR
0.00263075
1 Arcana Network(XAR)/USD
$0.003095
1 Arcana Network(XAR)/MYR
RM0.01302995
1 Arcana Network(XAR)/TRY
0.12643075
1 Arcana Network(XAR)/JPY
¥0.454965
1 Arcana Network(XAR)/ARS
ARS$4.00904635
1 Arcana Network(XAR)/RUB
0.2464858
1 Arcana Network(XAR)/INR
0.27084345
1 Arcana Network(XAR)/IDR
Rp49.91934785
1 Arcana Network(XAR)/KRW
4.2985836
1 Arcana Network(XAR)/PHP
0.17502225
1 Arcana Network(XAR)/EGP
￡E.0.14920995
1 Arcana Network(XAR)/BRL
R$0.016713
1 Arcana Network(XAR)/CAD
C$0.0042711
1 Arcana Network(XAR)/BDT
0.3758568
1 Arcana Network(XAR)/NGN
4.7469253
1 Arcana Network(XAR)/UAH
0.12754495
1 Arcana Network(XAR)/VES
Bs0.417825
1 Arcana Network(XAR)/CLP
$2.98358
1 Arcana Network(XAR)/PKR
Rs0.8767516
1 Arcana Network(XAR)/KZT
1.67566395
1 Arcana Network(XAR)/THB
฿0.1001542
1 Arcana Network(XAR)/TWD
NT$0.09294285
1 Arcana Network(XAR)/AED
د.إ0.01135865
1 Arcana Network(XAR)/CHF
Fr0.002476
1 Arcana Network(XAR)/HKD
HK$0.0242029
1 Arcana Network(XAR)/AMD
֏1.1830947
1 Arcana Network(XAR)/MAD
.د.م0.02782405
1 Arcana Network(XAR)/MXN
$0.05796935
1 Arcana Network(XAR)/PLN
0.01123485
1 Arcana Network(XAR)/RON
лв0.0133704
1 Arcana Network(XAR)/SEK
kr0.0295263
1 Arcana Network(XAR)/BGN
лв0.00516865
1 Arcana Network(XAR)/HUF
Ft1.0441911
1 Arcana Network(XAR)/CZK
0.06471645
1 Arcana Network(XAR)/KWD
د.ك0.000943975
1 Arcana Network(XAR)/ILS
0.01043015
1 Arcana Network(XAR)/NOK
kr0.0314452
1 Arcana Network(XAR)/NZD
$0.0051996

Arcana Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Arcana Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Arcana Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arcana Network kohta

Kui palju on Arcana Network (XAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas XAR hind USD on 0.003095 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XAR/USD hind?
Praegune hind XAR/USD on $ 0.003095. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arcana Network turukapitalisatsioon?
XAR turukapitalisatsioon on $ 1.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XAR ringlev varu?
XAR ringlev varu on 421.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XAR (ATH) hind?
XAR saavutab ATH hinna summas 0.4905850303654167 USD.
Mis oli kõigi aegade XAR madalaim (ATL) hind?
XAR nägi ATL hinda summas 0.002340346940777031 USD.
Milline on XAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XAR kauplemismaht on $ 51.76K USD.
Kas XAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
XAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:27:21 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XAR/USD kalkulaator

Summa

XAR
XAR
USD
USD

1 XAR = 0.003095 USD

Kauplemine: XAR

XARUSDT
$0.003095
$0.003095$0.003095
-0.51%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu