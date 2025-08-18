Arcana Network (XAR) reaalajas hind on $ 0.003095. Viimase 24 tunni jooksul XAR kaubeldud madalaim $ 0.003082 ja kõrgeim $ 0.003151 näitab aktiivset turu volatiivsust. XARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4905850303654167 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002340346940777031.
Lüliajalise tootluse osas on XAR muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -5.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Arcana Network (XAR) – turuteave
No.2012
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
$ 51.76K
$ 51.76K$ 51.76K
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
421.19M
421.19M 421.19M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
42.11%
ETH
Arcana Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.30M$ 51.76K 24 tunnise kauplemismahuga. XAR ringlev varu on 421.19M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.10M.
Arcana Network (XAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Arcana Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001587
-0.51%
30 päeva
$ -0.000595
-16.13%
60 päeva
$ -0.000445
-12.58%
90 päeva
$ -0.002995
-49.18%
Arcana Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris XAR muutuse $ -0.00001587 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Arcana Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000595 (-16.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Arcana Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XAR $ -0.000445 (-12.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Arcana Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002995 (-49.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Arcana Network (XAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.
Arcana Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arcana Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Arcana Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arcana Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Arcana Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Arcana Network (XAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arcana Network (XAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arcana Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Arcana Network (XAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Arcana Network (XAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Arcana Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arcana Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.