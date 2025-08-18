Rohkem infot XAI

Xai hind(XAI)

1 XAI/USD reaalajas hind:

$0.05116
$0.05116
-2.70%1D
USD
Xai (XAI) reaalajas hinnagraafik
Xai (XAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.36%

-2.70%

-5.91%

-5.91%

Xai (XAI) reaalajas hind on $ 0.05116. Viimase 24 tunni jooksul XAI kaubeldud madalaim $ 0.05068 ja kõrgeim $ 0.053 näitab aktiivset turu volatiivsust. XAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5967215506622041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03866533668546428.

Lüliajalise tootluse osas on XAI muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel -5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Xai (XAI) – turuteave

No.412

68.46%

ARB

Xai praegune turukapitalisatsioon on $ 87.57M $ 1.55M 24 tunnise kauplemismahuga. XAI ringlev varu on 1.71B, mille koguvaru on 1987634068.8029656. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 127.90M.

Xai (XAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Xai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0014197-2.70%
30 päeva$ -0.01003-16.40%
60 päeva$ -0.00365-6.66%
90 päeva$ -0.03073-37.53%
Xai Hinnamuutus täna

Täna registreeris XAI muutuse $ -0.0014197 (-2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Xai 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01003 (-16.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Xai 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XAI $ -0.00365 (-6.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Xai 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03073 (-37.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Xai (XAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Xai hinnaajaloo lehte.

Mis on Xai (XAI)

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Xai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Xai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Xai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Xai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Xai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xai (XAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xai (XAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Xai hinna ennustust kohe!

Xai (XAI) tokenoomika

Xai (XAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Xai (XAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Xai osta? Protsess on lihtne ja kiire!

XAI kohalike valuutade suhtes

1 Xai(XAI)/VND
1,346.2754
1 Xai(XAI)/AUD
A$0.0782748
1 Xai(XAI)/GBP
0.0373468
1 Xai(XAI)/EUR
0.043486
1 Xai(XAI)/USD
$0.05116
1 Xai(XAI)/MYR
RM0.2153836
1 Xai(XAI)/TRY
2.089886
1 Xai(XAI)/JPY
¥7.52052
1 Xai(XAI)/ARS
ARS$66.2690828
1 Xai(XAI)/RUB
4.0743824
1 Xai(XAI)/INR
4.4770116
1 Xai(XAI)/IDR
Rp825.1611748
1 Xai(XAI)/KRW
71.0551008
1 Xai(XAI)/PHP
2.893098
1 Xai(XAI)/EGP
￡E.2.4664236
1 Xai(XAI)/BRL
R$0.276264
1 Xai(XAI)/CAD
C$0.0706008
1 Xai(XAI)/BDT
6.2128704
1 Xai(XAI)/NGN
78.4661384
1 Xai(XAI)/UAH
2.1083036
1 Xai(XAI)/VES
Bs6.9066
1 Xai(XAI)/CLP
$49.31824
1 Xai(XAI)/PKR
Rs14.4926048
1 Xai(XAI)/KZT
27.6985356
1 Xai(XAI)/THB
฿1.6555376
1 Xai(XAI)/TWD
NT$1.5363348
1 Xai(XAI)/AED
د.إ0.1877572
1 Xai(XAI)/CHF
Fr0.040928
1 Xai(XAI)/HKD
HK$0.4000712
1 Xai(XAI)/AMD
֏19.5564216
1 Xai(XAI)/MAD
.د.م0.4599284
1 Xai(XAI)/MXN
$0.9582268
1 Xai(XAI)/PLN
0.1857108
1 Xai(XAI)/RON
лв0.2210112
1 Xai(XAI)/SEK
kr0.4880664
1 Xai(XAI)/BGN
лв0.0854372
1 Xai(XAI)/HUF
Ft17.2603608
1 Xai(XAI)/CZK
1.0697556
1 Xai(XAI)/KWD
د.ك0.0156038
1 Xai(XAI)/ILS
0.1724092
1 Xai(XAI)/NOK
kr0.5197856
1 Xai(XAI)/NZD
$0.0859488

Xai ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Xai võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Xai ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xai kohta

Kui palju on Xai (XAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas XAI hind USD on 0.05116 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XAI/USD hind?
Praegune hind XAI/USD on $ 0.05116. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Xai turukapitalisatsioon?
XAI turukapitalisatsioon on $ 87.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XAI ringlev varu?
XAI ringlev varu on 1.71B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XAI (ATH) hind?
XAI saavutab ATH hinna summas 1.5967215506622041 USD.
Mis oli kõigi aegade XAI madalaim (ATL) hind?
XAI nägi ATL hinda summas 0.03866533668546428 USD.
Milline on XAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XAI kauplemismaht on $ 1.55M USD.
Kas XAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
XAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XAI hinna ennustust.
Xai (XAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

