Anita Max Wynn (WYNN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Anita Max Wynn (WYNN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Anita Max Wynn (WYNN) teave WYNN is a meme coin. Ametlik veebisait: https://www.anitamaxwynn.biz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU Ostke WYNN kohe!

Anita Max Wynn (WYNN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Anita Max Wynn (WYNN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 315.78K $ 315.78K $ 315.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12642 $ 0.12642 $ 0.12642 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 Praegune hind: $ 0.0003158 $ 0.0003158 $ 0.0003158 Lisateave Anita Max Wynn (WYNN) hinna kohta

Anita Max Wynn (WYNN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Anita Max Wynn (WYNN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WYNN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WYNN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WYNN tokeni tokenoomikat, avastage WYNN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WYNN Kas olete huvitatud Anita Max Wynn (WYNN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WYNN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WYNN MEXC-ist osta!

Anita Max Wynn (WYNN) hinna ajalugu WYNN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WYNN hinna ajalugu kohe!

WYNN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WYNN võiks suunduda? Meie WYNN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WYNN tokeni hinna ennustust kohe!

