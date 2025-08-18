Anita Max Wynn (WYNN) reaalajas hind on $ 0.0003309. Viimase 24 tunni jooksul WYNN kaubeldud madalaim $ 0.00032 ja kõrgeim $ 0.0003325 näitab aktiivset turu volatiivsust. WYNNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0843941638315887 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000052794588600742.
Lüliajalise tootluse osas on WYNN muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -14.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Anita Max Wynn (WYNN) – turuteave
No.5346
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.36K
$ 54.36K$ 54.36K
$ 330.88K
$ 330.88K$ 330.88K
0.00
0.00 0.00
999,934,223
999,934,223 999,934,223
SOL
Anita Max Wynn praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.36K 24 tunnise kauplemismahuga. WYNN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999934223. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Anita Max Wynn (WYNN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Anita Max Wynn tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001696
-0.51%
30 päeva
$ -0.0000192
-5.49%
60 päeva
$ -0.0000573
-14.77%
90 päeva
$ -0.0000738
-18.24%
Anita Max Wynn Hinnamuutus täna
Täna registreeris WYNN muutuse $ -0.000001696 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Anita Max Wynn 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000192 (-5.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Anita Max Wynn 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WYNN $ -0.0000573 (-14.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Anita Max Wynn 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000738 (-18.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Anita Max Wynn (WYNN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Anita Max Wynn on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Anita Max Wynn investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WYNN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Anita Max Wynn kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Anita Max Wynn ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Anita Max Wynn hinna ennustus (USD)
Kui palju on Anita Max Wynn (WYNN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Anita Max Wynn (WYNN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Anita Max Wynn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Anita Max Wynn (WYNN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WYNN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Anita Max Wynn (WYNN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Anita Max Wynn osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Anita Max Wynn osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.