WeatherXM (WXM) teave WeatherXM is a community powered weather network, that rewards weather station owners and provides accurate weather services to individuals, businesses and research organizations. Ametlik veebisait: https://weatherxm.network Valge raamat: https://weatherxm.network/docs/association.html Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/wxmJYe17a2oGJZJ1wDe6ZyRKUKmrLj2pJsavEdTVhPP Ostke WXM kohe!

WeatherXM (WXM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WeatherXM (WXM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.90M $ 10.90M $ 10.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.158 $ 2.158 $ 2.158 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10709177632171937 $ 0.10709177632171937 $ 0.10709177632171937 Praegune hind: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Lisateave WeatherXM (WXM) hinna kohta

WeatherXM (WXM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WeatherXM (WXM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WXM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WXM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WXM tokeni tokenoomikat, avastage WXM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WXM Kas olete huvitatud WeatherXM (WXM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WXM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WXM MEXC-ist osta!

WeatherXM (WXM) hinna ajalugu WXM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WXM hinna ajalugu kohe!

WXM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WXM võiks suunduda? Meie WXM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WXM tokeni hinna ennustust kohe!

