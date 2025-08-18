Rohkem infot WXM

WeatherXM hind(WXM)

1 WXM/USD reaalajas hind:

$0.112
$0.112$0.112
-2.60%1D
USD
WeatherXM (WXM) reaalajas hinnagraafik
WeatherXM (WXM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-2.60%

-16.92%

-16.92%

WeatherXM (WXM) reaalajas hind on $ 0.113. Viimase 24 tunni jooksul WXM kaubeldud madalaim $ 0.112 ja kõrgeim $ 0.115 näitab aktiivset turu volatiivsust. WXMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5058618579366168 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11085096376588247.

Lüliajalise tootluse osas on WXM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.60% 24 tunni vältel -16.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WeatherXM (WXM) – turuteave

No.3996

0.00%

ARB

WeatherXM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 98.78K 24 tunnise kauplemismahuga. WXM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.30M.

WeatherXM (WXM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WeatherXM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00299-2.60%
30 päeva$ -0.054-32.34%
60 päeva$ -0.094-45.42%
90 päeva$ -0.109-49.10%
WeatherXM Hinnamuutus täna

Täna registreeris WXM muutuse $ -0.00299 (-2.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WeatherXM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.054 (-32.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WeatherXM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WXM $ -0.094 (-45.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WeatherXM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.109 (-49.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WeatherXM (WXM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WeatherXM hinnaajaloo lehte.

Mis on WeatherXM (WXM)

WeatherXM is a community powered weather network, that rewards weather station owners and provides accurate weather services to individuals, businesses and research organizations.

WeatherXM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WeatherXM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WXM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WeatherXM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WeatherXM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WeatherXM hinna ennustus (USD)

Kui palju on WeatherXM (WXM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WeatherXM (WXM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WeatherXM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WeatherXM hinna ennustust kohe!

WeatherXM (WXM) tokenoomika

WeatherXM (WXM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WXM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WeatherXM (WXM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WeatherXM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WeatherXM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WXM kohalike valuutade suhtes

1 WeatherXM(WXM)/VND
2,973.595
1 WeatherXM(WXM)/AUD
A$0.17289
1 WeatherXM(WXM)/GBP
0.08249
1 WeatherXM(WXM)/EUR
0.09605
1 WeatherXM(WXM)/USD
$0.113
1 WeatherXM(WXM)/MYR
RM0.47573
1 WeatherXM(WXM)/TRY
4.61944
1 WeatherXM(WXM)/JPY
¥16.611
1 WeatherXM(WXM)/ARS
ARS$146.37229
1 WeatherXM(WXM)/RUB
8.99932
1 WeatherXM(WXM)/INR
9.88863
1 WeatherXM(WXM)/IDR
Rp1,822.58039
1 WeatherXM(WXM)/KRW
156.94344
1 WeatherXM(WXM)/PHP
6.41614
1 WeatherXM(WXM)/EGP
￡E.5.44999
1 WeatherXM(WXM)/BRL
R$0.6102
1 WeatherXM(WXM)/CAD
C$0.15594
1 WeatherXM(WXM)/BDT
13.70803
1 WeatherXM(WXM)/NGN
173.04707
1 WeatherXM(WXM)/UAH
4.65673
1 WeatherXM(WXM)/VES
Bs15.255
1 WeatherXM(WXM)/CLP
$108.706
1 WeatherXM(WXM)/PKR
Rs31.98352
1 WeatherXM(WXM)/KZT
61.11379
1 WeatherXM(WXM)/THB
฿3.65668
1 WeatherXM(WXM)/TWD
NT$3.39339
1 WeatherXM(WXM)/AED
د.إ0.41471
1 WeatherXM(WXM)/CHF
Fr0.0904
1 WeatherXM(WXM)/HKD
HK$0.88366
1 WeatherXM(WXM)/AMD
֏43.2112
1 WeatherXM(WXM)/MAD
.د.م1.01587
1 WeatherXM(WXM)/MXN
$2.11423
1 WeatherXM(WXM)/PLN
0.41019
1 WeatherXM(WXM)/RON
лв0.48816
1 WeatherXM(WXM)/SEK
kr1.07802
1 WeatherXM(WXM)/BGN
лв0.18871
1 WeatherXM(WXM)/HUF
Ft38.13637
1 WeatherXM(WXM)/CZK
2.3617
1 WeatherXM(WXM)/KWD
د.ك0.034352
1 WeatherXM(WXM)/ILS
0.38081
1 WeatherXM(WXM)/NOK
kr1.14808
1 WeatherXM(WXM)/NZD
$0.18984

WeatherXM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WeatherXM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WeatherXM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WeatherXM kohta

Kui palju on WeatherXM (WXM) tänapäeval väärt?
Reaalajas WXM hind USD on 0.113 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WXM/USD hind?
Praegune hind WXM/USD on $ 0.113. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WeatherXM turukapitalisatsioon?
WXM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WXM ringlev varu?
WXM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WXM (ATH) hind?
WXM saavutab ATH hinna summas 2.5058618579366168 USD.
Mis oli kõigi aegade WXM madalaim (ATL) hind?
WXM nägi ATL hinda summas 0.11085096376588247 USD.
Milline on WXM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WXM kauplemismaht on $ 98.78K USD.
Kas WXM sel aastal kõrgemale ka suundub?
WXM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WXM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

