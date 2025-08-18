Rohkem infot WUSD

WUSD Hinnainfo

WUSD Valge raamat

WUSD Ametlik veebisait

WUSD Tokenoomika

WUSD Hinnaprognoos

WUSD Ajalugu

WUSD – ostujuhend

WUSD-usaldusraha valuutakonverter

WUSD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WSPN logo

WSPN hind(WUSD)

1 WUSD/USD reaalajas hind:

$1.0001
$1.0001$1.0001
+0.02%1D
USD
WSPN (WUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:59 (UTC+8)

WSPN (WUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24 h madal
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003
24 h kõrge

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

$ 270.4162182817443
$ 270.4162182817443$ 270.4162182817443

$ 0.9193743352790505
$ 0.9193743352790505$ 0.9193743352790505

-0.02%

+0.02%

0.00%

0.00%

WSPN (WUSD) reaalajas hind on $ 0.9999. Viimase 24 tunni jooksul WUSD kaubeldud madalaim $ 0.9997 ja kõrgeim $ 1.0003 näitab aktiivset turu volatiivsust. WUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 270.4162182817443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9193743352790505.

Lüliajalise tootluse osas on WUSD muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WSPN (WUSD) – turuteave

No.1559

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

$ 102.00K
$ 102.00K$ 102.00K

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

3.78M
3.78M 3.78M

--
----

3,775,746.015336
3,775,746.015336 3,775,746.015336

ETH

WSPN praegune turukapitalisatsioon on $ 3.78M $ 102.00K 24 tunnise kauplemismahuga. WUSD ringlev varu on 3.78M, mille koguvaru on 3775746.015336. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

WSPN (WUSD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WSPN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002+0.02%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ -0.0002-0.02%
90 päeva$ -0.0001-0.01%
WSPN Hinnamuutus täna

Täna registreeris WUSD muutuse $ +0.0002 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WSPN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WSPN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WUSD $ -0.0002 (-0.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WSPN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001 (-0.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WSPN (WUSD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WSPN hinnaajaloo lehte.

Mis on WSPN (WUSD)

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

WSPN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WSPN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WUSD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WSPN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WSPN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WSPN hinna ennustus (USD)

Kui palju on WSPN (WUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WSPN (WUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WSPN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WSPN hinna ennustust kohe!

WSPN (WUSD) tokenoomika

WSPN (WUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WSPN (WUSD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WSPN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WSPN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WUSD kohalike valuutade suhtes

1 WSPN(WUSD)/VND
26,312.3685
1 WSPN(WUSD)/AUD
A$1.529847
1 WSPN(WUSD)/GBP
0.729927
1 WSPN(WUSD)/EUR
0.849915
1 WSPN(WUSD)/USD
$0.9999
1 WSPN(WUSD)/MYR
RM4.209579
1 WSPN(WUSD)/TRY
40.845915
1 WSPN(WUSD)/JPY
¥146.9853
1 WSPN(WUSD)/ARS
ARS$1,295.200467
1 WSPN(WUSD)/RUB
79.632036
1 WSPN(WUSD)/INR
87.501249
1 WSPN(WUSD)/IDR
Rp16,127.417097
1 WSPN(WUSD)/KRW
1,388.741112
1 WSPN(WUSD)/PHP
56.544345
1 WSPN(WUSD)/EGP
￡E.48.205179
1 WSPN(WUSD)/BRL
R$5.39946
1 WSPN(WUSD)/CAD
C$1.379862
1 WSPN(WUSD)/BDT
121.427856
1 WSPN(WUSD)/NGN
1,533.586626
1 WSPN(WUSD)/UAH
41.205879
1 WSPN(WUSD)/VES
Bs134.9865
1 WSPN(WUSD)/CLP
$963.9036
1 WSPN(WUSD)/PKR
Rs283.251672
1 WSPN(WUSD)/KZT
541.355859
1 WSPN(WUSD)/THB
฿32.356764
1 WSPN(WUSD)/TWD
NT$30.026997
1 WSPN(WUSD)/AED
د.إ3.669633
1 WSPN(WUSD)/CHF
Fr0.79992
1 WSPN(WUSD)/HKD
HK$7.819218
1 WSPN(WUSD)/AMD
֏382.221774
1 WSPN(WUSD)/MAD
.د.م8.989101
1 WSPN(WUSD)/MXN
$18.728127
1 WSPN(WUSD)/PLN
3.629637
1 WSPN(WUSD)/RON
лв4.319568
1 WSPN(WUSD)/SEK
kr9.539046
1 WSPN(WUSD)/BGN
лв1.669833
1 WSPN(WUSD)/HUF
Ft337.346262
1 WSPN(WUSD)/CZK
20.907909
1 WSPN(WUSD)/KWD
د.ك0.3049695
1 WSPN(WUSD)/ILS
3.369663
1 WSPN(WUSD)/NOK
kr10.158984
1 WSPN(WUSD)/NZD
$1.679832

WSPN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WSPN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WSPN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WSPN kohta

Kui palju on WSPN (WUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas WUSD hind USD on 0.9999 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WUSD/USD hind?
Praegune hind WUSD/USD on $ 0.9999. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WSPN turukapitalisatsioon?
WUSD turukapitalisatsioon on $ 3.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WUSD ringlev varu?
WUSD ringlev varu on 3.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUSD (ATH) hind?
WUSD saavutab ATH hinna summas 270.4162182817443 USD.
Mis oli kõigi aegade WUSD madalaim (ATL) hind?
WUSD nägi ATL hinda summas 0.9193743352790505 USD.
Milline on WUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WUSD kauplemismaht on $ 102.00K USD.
Kas WUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
WUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:59 (UTC+8)

WSPN (WUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

WUSD/USD kalkulaator

Summa

WUSD
WUSD
USD
USD

1 WUSD = 0.9999 USD

Kauplemine: WUSD

WUSDUSDT
$1.0001
$1.0001$1.0001
+0.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu