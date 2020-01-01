Wunder Social (WUNDER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wunder Social (WUNDER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wunder Social (WUNDER) teave Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform. Ametlik veebisait: https://wunder.social Valge raamat: https://wunder-1.gitbook.io/wunder Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xece6a5a6ff5ccc377472c2e9b7afb0ac62748909 Ostke WUNDER kohe!

Wunder Social (WUNDER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wunder Social (WUNDER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.002428 $ 0.002428 $ 0.002428 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000205 $ 0.000205 $ 0.000205 Lisateave Wunder Social (WUNDER) hinna kohta

Wunder Social (WUNDER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wunder Social (WUNDER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WUNDER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WUNDER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WUNDER tokeni tokenoomikat, avastage WUNDER tokeni reaalajas hinda!

Wunder Social (WUNDER) hinna ajalugu WUNDER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WUNDER hinna ajalugu kohe!

