1 WUNDER/USD reaalajas hind:

$0.00021
0.00%1D
USD
Wunder Social (WUNDER) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:37:38 (UTC+8)

Wunder Social (WUNDER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00021
24 h madal
$ 0.00021
24 h kõrge

$ 0.00021
$ 0.00021
--
--
0.00%

0.00%

-16.34%

-16.34%

Wunder Social (WUNDER) reaalajas hind on $ 0.00021. Viimase 24 tunni jooksul WUNDER kaubeldud madalaim $ 0.00021 ja kõrgeim $ 0.00021 näitab aktiivset turu volatiivsust. WUNDERkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on WUNDER muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -16.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wunder Social (WUNDER) – turuteave

--
$ 0.00
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BASE

Wunder Social praegune turukapitalisatsioon on -- $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. WUNDER ringlev varu on --, mille koguvaru on 8000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Wunder Social (WUNDER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wunder Social tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000054-20.46%
60 päeva$ -0.000136-39.31%
90 päeva$ -0.00059-73.75%
Wunder Social Hinnamuutus täna

Täna registreeris WUNDER muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wunder Social 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000054 (-20.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wunder Social 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WUNDER $ -0.000136 (-39.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wunder Social 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00059 (-73.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wunder Social (WUNDER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wunder Social hinnaajaloo lehte.

Mis on Wunder Social (WUNDER)

Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform.

Wunder Social on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wunder Social investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WUNDER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wunder Social kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wunder Social ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wunder Social hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wunder Social (WUNDER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wunder Social (WUNDER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wunder Social nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wunder Social hinna ennustust kohe!

Wunder Social (WUNDER) tokenoomika

Wunder Social (WUNDER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUNDER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wunder Social (WUNDER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wunder Social osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wunder Social osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WUNDER kohalike valuutade suhtes

1 Wunder Social(WUNDER)/VND
5.52615
1 Wunder Social(WUNDER)/AUD
A$0.0003213
1 Wunder Social(WUNDER)/GBP
0.0001533
1 Wunder Social(WUNDER)/EUR
0.0001785
1 Wunder Social(WUNDER)/USD
$0.00021
1 Wunder Social(WUNDER)/MYR
RM0.0008841
1 Wunder Social(WUNDER)/TRY
0.0085848
1 Wunder Social(WUNDER)/JPY
¥0.03087
1 Wunder Social(WUNDER)/ARS
ARS$0.2720193
1 Wunder Social(WUNDER)/RUB
0.0167244
1 Wunder Social(WUNDER)/INR
0.0183771
1 Wunder Social(WUNDER)/IDR
Rp3.3870963
1 Wunder Social(WUNDER)/KRW
0.2916648
1 Wunder Social(WUNDER)/PHP
0.0119238
1 Wunder Social(WUNDER)/EGP
￡E.0.0101283
1 Wunder Social(WUNDER)/BRL
R$0.001134
1 Wunder Social(WUNDER)/CAD
C$0.0002898
1 Wunder Social(WUNDER)/BDT
0.0254751
1 Wunder Social(WUNDER)/NGN
0.3215919
1 Wunder Social(WUNDER)/UAH
0.0086541
1 Wunder Social(WUNDER)/VES
Bs0.02835
1 Wunder Social(WUNDER)/CLP
$0.20202
1 Wunder Social(WUNDER)/PKR
Rs0.0594384
1 Wunder Social(WUNDER)/KZT
0.1135743
1 Wunder Social(WUNDER)/THB
฿0.0067956
1 Wunder Social(WUNDER)/TWD
NT$0.0063063
1 Wunder Social(WUNDER)/AED
د.إ0.0007707
1 Wunder Social(WUNDER)/CHF
Fr0.000168
1 Wunder Social(WUNDER)/HKD
HK$0.0016422
1 Wunder Social(WUNDER)/AMD
֏0.080304
1 Wunder Social(WUNDER)/MAD
.د.م0.0018879
1 Wunder Social(WUNDER)/MXN
$0.0039291
1 Wunder Social(WUNDER)/PLN
0.0007623
1 Wunder Social(WUNDER)/RON
лв0.0009072
1 Wunder Social(WUNDER)/SEK
kr0.0020034
1 Wunder Social(WUNDER)/BGN
лв0.0003507
1 Wunder Social(WUNDER)/HUF
Ft0.0708729
1 Wunder Social(WUNDER)/CZK
0.004389
1 Wunder Social(WUNDER)/KWD
د.ك0.00006384
1 Wunder Social(WUNDER)/ILS
0.0007077
1 Wunder Social(WUNDER)/NOK
kr0.0021336
1 Wunder Social(WUNDER)/NZD
$0.0003528

Wunder Social ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wunder Social võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wunder Social ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wunder Social kohta

Kui palju on Wunder Social (WUNDER) tänapäeval väärt?
Reaalajas WUNDER hind USD on 0.00021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WUNDER/USD hind?
Praegune hind WUNDER/USD on $ 0.00021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wunder Social turukapitalisatsioon?
WUNDER turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WUNDER ringlev varu?
WUNDER ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUNDER (ATH) hind?
WUNDER saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade WUNDER madalaim (ATL) hind?
WUNDER nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on WUNDER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WUNDER kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas WUNDER sel aastal kõrgemale ka suundub?
WUNDER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUNDER hinna ennustust.
2025-08-18 05:37:38 (UTC+8)

Wunder Social (WUNDER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

