Wunder Social (WUNDER) reaalajas hind on $ 0.00021. Viimase 24 tunni jooksul WUNDER kaubeldud madalaim $ 0.00021 ja kõrgeim $ 0.00021 näitab aktiivset turu volatiivsust. WUNDERkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on WUNDER muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -16.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wunder Social (WUNDER) – turuteave
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
--
----
8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000
BASE
Wunder Social praegune turukapitalisatsioon on --$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. WUNDER ringlev varu on --, mille koguvaru on 8000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Wunder Social (WUNDER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wunder Social tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000054
-20.46%
60 päeva
$ -0.000136
-39.31%
90 päeva
$ -0.00059
-73.75%
Wunder Social Hinnamuutus täna
Täna registreeris WUNDER muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wunder Social 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000054 (-20.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wunder Social 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WUNDER $ -0.000136 (-39.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wunder Social 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00059 (-73.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wunder Social (WUNDER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform.
Wunder Social on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wunder Social investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WUNDER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wunder Social kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wunder Social ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wunder Social hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wunder Social (WUNDER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wunder Social (WUNDER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wunder Social nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wunder Social (WUNDER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUNDER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wunder Social (WUNDER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Wunder Social osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wunder Social osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.