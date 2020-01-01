Wuffi (WUF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wuffi (WUF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wuffi (WUF) teave WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks. Ametlik veebisait: https://www.wuffi.io/ Valge raamat: https://www.wuffi.io/terms/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG Ostke WUF kohe!

Wuffi (WUF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wuffi (WUF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.68M $ 11.68M $ 11.68M Koguvaru: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T Ringlev varu: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.98M $ 13.98M $ 13.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000124148170138 $ 0.000000124148170138 $ 0.000000124148170138 Praegune hind: $ 0.0000001398 $ 0.0000001398 $ 0.0000001398 Lisateave Wuffi (WUF) hinna kohta

Wuffi (WUF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wuffi (WUF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WUF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WUF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WUF tokeni tokenoomikat, avastage WUF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WUF Kas olete huvitatud Wuffi (WUF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WUF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WUF MEXC-ist osta!

Wuffi (WUF) hinna ajalugu WUF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WUF hinna ajalugu kohe!

WUF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WUF võiks suunduda? Meie WUF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WUF tokeni hinna ennustust kohe!

