Wuffi (WUF) reaalajas hind on $ 0.0000001457. Viimase 24 tunni jooksul WUF kaubeldud madalaim $ 0.000000145 ja kõrgeim $ 0.0000001464 näitab aktiivset turu volatiivsust. WUFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000001672523205827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000124148170138.
Lüliajalise tootluse osas on WUF muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel +3.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wuffi (WUF) – turuteave
No.1080
$ 12.17M
$ 12.17M$ 12.17M
$ 2.07K
$ 2.07K$ 2.07K
$ 14.57M
$ 14.57M$ 14.57M
83.56T
83.56T 83.56T
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000
83,558,092,632,731.58
83,558,092,632,731.58 83,558,092,632,731.58
83.55%
SOL
Wuffi praegune turukapitalisatsioon on $ 12.17M$ 2.07K 24 tunnise kauplemismahuga. WUF ringlev varu on 83.56T, mille koguvaru on 83558092632731.58. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.57M.
Wuffi (WUF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wuffi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000000688
-0.47%
30 päeva
$ -0.0000000335
-18.70%
60 päeva
$ -0.0000000165
-10.18%
90 päeva
$ -0.0000000601
-29.21%
Wuffi Hinnamuutus täna
Täna registreeris WUF muutuse $ -0.000000000688 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wuffi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000335 (-18.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wuffi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WUF $ -0.0000000165 (-10.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wuffi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000601 (-29.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wuffi (WUF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.
Wuffi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wuffi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WUF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wuffi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wuffi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wuffi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wuffi (WUF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wuffi (WUF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wuffi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wuffi (WUF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wuffi (WUF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Wuffi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wuffi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.