Waltonchain Autonomy (WTA) reaalajas hind on $ 0.0001192. Viimase 24 tunni jooksul WTA kaubeldud madalaim $ 0.0001192 ja kõrgeim $ 0.0001192 näitab aktiivset turu volatiivsust. WTAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on WTA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Waltonchain Autonomy (WTA) – turuteave
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 59.60K
$ 59.60K$ 59.60K
--
----
500,000,000
500,000,000 500,000,000
WTA
Waltonchain Autonomy praegune turukapitalisatsioon on --$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. WTA ringlev varu on --, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Waltonchain Autonomy (WTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Waltonchain Autonomy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0000072
+6.42%
60 päeva
$ -0.0001466
-55.16%
90 päeva
$ -0.0002841
-70.45%
Waltonchain Autonomy Hinnamuutus täna
Täna registreeris WTA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Waltonchain Autonomy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000072 (+6.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Waltonchain Autonomy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WTA $ -0.0001466 (-55.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Waltonchain Autonomy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002841 (-70.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.
Waltonchain Autonomy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Waltonchain Autonomy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Waltonchain Autonomy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Waltonchain Autonomy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
