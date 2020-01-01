Wall Street Memes (WSM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wall Street Memes (WSM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wall Street Memes (WSM) teave Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Ametlik veebisait: https://wallstmemes.com/en/ Valge raamat: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Ostke WSM kohe!

Wall Street Memes (WSM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wall Street Memes (WSM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Koguvaru: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Ringlev varu: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 Praegune hind: $ 0.000617 $ 0.000617 $ 0.000617 Lisateave Wall Street Memes (WSM) hinna kohta

Wall Street Memes (WSM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wall Street Memes (WSM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSM tokeni tokenoomikat, avastage WSM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WSM Kas olete huvitatud Wall Street Memes (WSM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WSM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WSM MEXC-ist osta!

Wall Street Memes (WSM) hinna ajalugu WSM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WSM hinna ajalugu kohe!

WSM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WSM võiks suunduda? Meie WSM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WSM tokeni hinna ennustust kohe!

