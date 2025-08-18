Wall Street Memes (WSM) reaalajas hind on $ 0.0005862. Viimase 24 tunni jooksul WSM kaubeldud madalaim $ 0.0005844 ja kõrgeim $ 0.000596 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07971075055595898 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000384323782852664.
Lüliajalise tootluse osas on WSM muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +3.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wall Street Memes (WSM) – turuteave
No.2078
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
1.88B
1.88B 1.88B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,897,127,649.509461
1,897,127,649.509461 1,897,127,649.509461
94.13%
BSC
Wall Street Memes praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M$ 8.25K 24 tunnise kauplemismahuga. WSM ringlev varu on 1.88B, mille koguvaru on 1897127649.509461. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.
Wall Street Memes (WSM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wall Street Memes tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001292
-0.22%
30 päeva
$ -0.0001727
-22.76%
60 päeva
$ -0.0000245
-4.02%
90 päeva
$ -0.0001727
-22.76%
Wall Street Memes Hinnamuutus täna
Täna registreeris WSM muutuse $ -0.000001292 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wall Street Memes 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001727 (-22.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wall Street Memes 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WSM $ -0.0000245 (-4.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wall Street Memes 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001727 (-22.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wall Street Memes (WSM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.
Wall Street Memes on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wall Street Memes investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WSM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wall Street Memes kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wall Street Memes ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wall Street Memes hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wall Street Memes (WSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wall Street Memes (WSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wall Street Memes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wall Street Memes (WSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wall Street Memes (WSM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Wall Street Memes osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wall Street Memes osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.