Wall Street Memes hind(WSM)

1 WSM/USD reaalajas hind:

$0.000586
$0.000586$0.000586
-0.22%1D
USD
Wall Street Memes (WSM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:18:40 (UTC+8)

Wall Street Memes (WSM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005844
$ 0.0005844$ 0.0005844
24 h madal
$ 0.000596
$ 0.000596$ 0.000596
24 h kõrge

$ 0.0005844
$ 0.0005844$ 0.0005844

$ 0.000596
$ 0.000596$ 0.000596

$ 0.07971075055595898
$ 0.07971075055595898$ 0.07971075055595898

$ 0.000384323782852664
$ 0.000384323782852664$ 0.000384323782852664

+0.05%

-0.22%

+3.09%

+3.09%

Wall Street Memes (WSM) reaalajas hind on $ 0.0005862. Viimase 24 tunni jooksul WSM kaubeldud madalaim $ 0.0005844 ja kõrgeim $ 0.000596 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07971075055595898 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000384323782852664.

Lüliajalise tootluse osas on WSM muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +3.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wall Street Memes (WSM) – turuteave

No.2078

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

1.88B
1.88B 1.88B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,897,127,649.509461
1,897,127,649.509461 1,897,127,649.509461

94.13%

BSC

Wall Street Memes praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M $ 8.25K 24 tunnise kauplemismahuga. WSM ringlev varu on 1.88B, mille koguvaru on 1897127649.509461. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.

Wall Street Memes (WSM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wall Street Memes tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001292-0.22%
30 päeva$ -0.0001727-22.76%
60 päeva$ -0.0000245-4.02%
90 päeva$ -0.0001727-22.76%
Wall Street Memes Hinnamuutus täna

Täna registreeris WSM muutuse $ -0.000001292 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wall Street Memes 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001727 (-22.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wall Street Memes 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WSM $ -0.0000245 (-4.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wall Street Memes 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001727 (-22.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wall Street Memes (WSM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wall Street Memes hinnaajaloo lehte.

Mis on Wall Street Memes (WSM)

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Wall Street Memes on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wall Street Memes investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WSM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wall Street Memes kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wall Street Memes ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wall Street Memes hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wall Street Memes (WSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wall Street Memes (WSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wall Street Memes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wall Street Memes hinna ennustust kohe!

Wall Street Memes (WSM) tokenoomika

Wall Street Memes (WSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wall Street Memes (WSM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wall Street Memes osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wall Street Memes osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WSM kohalike valuutade suhtes

1 Wall Street Memes(WSM)/VND
15.425853
1 Wall Street Memes(WSM)/AUD
A$0.000891024
1 Wall Street Memes(WSM)/GBP
0.000427926
1 Wall Street Memes(WSM)/EUR
0.00049827
1 Wall Street Memes(WSM)/USD
$0.0005862
1 Wall Street Memes(WSM)/MYR
RM0.002467902
1 Wall Street Memes(WSM)/TRY
0.023911098
1 Wall Street Memes(WSM)/JPY
¥0.0861714
1 Wall Street Memes(WSM)/ARS
ARS$0.760307262
1 Wall Street Memes(WSM)/RUB
0.046761174
1 Wall Street Memes(WSM)/INR
0.051298362
1 Wall Street Memes(WSM)/IDR
Rp9.454837386
1 Wall Street Memes(WSM)/KRW
0.814161456
1 Wall Street Memes(WSM)/PHP
0.03314961
1 Wall Street Memes(WSM)/EGP
￡E.0.028307598
1 Wall Street Memes(WSM)/BRL
R$0.00316548
1 Wall Street Memes(WSM)/CAD
C$0.000808956
1 Wall Street Memes(WSM)/BDT
0.071188128
1 Wall Street Memes(WSM)/NGN
0.899078388
1 Wall Street Memes(WSM)/UAH
0.024157302
1 Wall Street Memes(WSM)/VES
Bs0.079137
1 Wall Street Memes(WSM)/CLP
$0.5650968
1 Wall Street Memes(WSM)/PKR
Rs0.166058736
1 Wall Street Memes(WSM)/KZT
0.317374542
1 Wall Street Memes(WSM)/THB
฿0.018998742
1 Wall Street Memes(WSM)/TWD
NT$0.017603586
1 Wall Street Memes(WSM)/AED
د.إ0.002151354
1 Wall Street Memes(WSM)/CHF
Fr0.00046896
1 Wall Street Memes(WSM)/HKD
HK$0.004584084
1 Wall Street Memes(WSM)/AMD
֏0.224080812
1 Wall Street Memes(WSM)/MAD
.د.م0.005269938
1 Wall Street Memes(WSM)/MXN
$0.010979526
1 Wall Street Memes(WSM)/PLN
0.002133768
1 Wall Street Memes(WSM)/RON
лв0.002532384
1 Wall Street Memes(WSM)/SEK
kr0.005592348
1 Wall Street Memes(WSM)/BGN
лв0.000978954
1 Wall Street Memes(WSM)/HUF
Ft0.19810629
1 Wall Street Memes(WSM)/CZK
0.012275028
1 Wall Street Memes(WSM)/KWD
د.ك0.000178791
1 Wall Street Memes(WSM)/ILS
0.001975494
1 Wall Street Memes(WSM)/NOK
kr0.005961654
1 Wall Street Memes(WSM)/NZD
$0.000984816

Wall Street Memes ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wall Street Memes võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wall Street Memes ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wall Street Memes kohta

Kui palju on Wall Street Memes (WSM) tänapäeval väärt?
Reaalajas WSM hind USD on 0.0005862 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WSM/USD hind?
Praegune hind WSM/USD on $ 0.0005862. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wall Street Memes turukapitalisatsioon?
WSM turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WSM ringlev varu?
WSM ringlev varu on 1.88B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WSM (ATH) hind?
WSM saavutab ATH hinna summas 0.07971075055595898 USD.
Mis oli kõigi aegade WSM madalaim (ATL) hind?
WSM nägi ATL hinda summas 0.000384323782852664 USD.
Milline on WSM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WSM kauplemismaht on $ 8.25K USD.
Kas WSM sel aastal kõrgemale ka suundub?
WSM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WSM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:18:40 (UTC+8)

Wall Street Memes (WSM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

