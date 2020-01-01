WeSendit (WSI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WeSendit (WSI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WeSendit (WSI) teave WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Ametlik veebisait: https://wesendit.io Valge raamat: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Ostke WSI kohe!

WeSendit (WSI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WeSendit (WSI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 856.61K $ 856.61K $ 856.61K Koguvaru: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Ringlev varu: $ 803.57M $ 803.57M $ 803.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001043977455496529 $ 0.001043977455496529 $ 0.001043977455496529 Praegune hind: $ 0.001066 $ 0.001066 $ 0.001066 Lisateave WeSendit (WSI) hinna kohta

WeSendit (WSI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WeSendit (WSI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSI tokeni tokenoomikat, avastage WSI tokeni reaalajas hinda!

WeSendit (WSI) hinna ajalugu WSI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WSI hinna ajalugu kohe!

WSI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WSI võiks suunduda? Meie WSI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WSI tokeni hinna ennustust kohe!

