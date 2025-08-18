WeSendit (WSI) reaalajas hind on $ 0.0011. Viimase 24 tunni jooksul WSI kaubeldud madalaim $ 0.001095 ja kõrgeim $ 0.0011 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6035545295663556 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001069866883206302.
Lüliajalise tootluse osas on WSI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WeSendit (WSI) – turuteave
No.2173
$ 884.28K
$ 884.28K$ 884.28K
$ 27.50K
$ 27.50K$ 27.50K
$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M
803.89M
803.89M 803.89M
1,242,875,064.5021865
1,242,875,064.5021865 1,242,875,064.5021865
BSC
WeSendit (WSI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WeSendit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00017
-13.39%
60 päeva
$ -0.000531
-32.56%
90 päeva
$ -0.000313
-22.16%
WeSendit Hinnamuutus täna
Täna registreeris WSI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WeSendit 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00017 (-13.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WeSendit 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WSI $ -0.000531 (-32.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WeSendit 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000313 (-22.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WeSendit (WSI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.
WeSendit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WeSendit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WSI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WeSendit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WeSendit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WeSendit hinna ennustus (USD)
Kui palju on WeSendit (WSI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WeSendit (WSI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WeSendit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WeSendit (WSI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WeSendit (WSI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WeSendit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WeSendit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.