WeSendit hind(WSI)

1 WSI/USD reaalajas hind:

$0.0011
$0.0011$0.0011
0.00%1D
USD
WeSendit (WSI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:30 (UTC+8)

WeSendit (WSI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001095
$ 0.001095$ 0.001095
24 h madal
$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011
24 h kõrge

$ 0.001095
$ 0.001095$ 0.001095

$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011

$ 1.6035545295663556
$ 1.6035545295663556$ 1.6035545295663556

$ 0.001069866883206302
$ 0.001069866883206302$ 0.001069866883206302

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

WeSendit (WSI) reaalajas hind on $ 0.0011. Viimase 24 tunni jooksul WSI kaubeldud madalaim $ 0.001095 ja kõrgeim $ 0.0011 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6035545295663556 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001069866883206302.

Lüliajalise tootluse osas on WSI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WeSendit (WSI) – turuteave

No.2173

$ 884.28K
$ 884.28K$ 884.28K

$ 27.50K
$ 27.50K$ 27.50K

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

803.89M
803.89M 803.89M

1,242,875,064.5021865
1,242,875,064.5021865 1,242,875,064.5021865

BSC

WeSendit praegune turukapitalisatsioon on $ 884.28K $ 27.50K 24 tunnise kauplemismahuga. WSI ringlev varu on 803.89M, mille koguvaru on 1242875064.5021865. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

WeSendit (WSI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WeSendit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00017-13.39%
60 päeva$ -0.000531-32.56%
90 päeva$ -0.000313-22.16%
WeSendit Hinnamuutus täna

Täna registreeris WSI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WeSendit 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00017 (-13.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WeSendit 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WSI $ -0.000531 (-32.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WeSendit 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000313 (-22.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WeSendit (WSI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WeSendit hinnaajaloo lehte.

Mis on WeSendit (WSI)

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

WeSendit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WeSendit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WSI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WeSendit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WeSendit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WeSendit hinna ennustus (USD)

Kui palju on WeSendit (WSI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WeSendit (WSI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WeSendit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WeSendit hinna ennustust kohe!

WeSendit (WSI) tokenoomika

WeSendit (WSI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WeSendit (WSI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WeSendit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WeSendit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WSI kohalike valuutade suhtes

1 WeSendit(WSI)/VND
28.9465
1 WeSendit(WSI)/AUD
A$0.001683
1 WeSendit(WSI)/GBP
0.000803
1 WeSendit(WSI)/EUR
0.000935
1 WeSendit(WSI)/USD
$0.0011
1 WeSendit(WSI)/MYR
RM0.004631
1 WeSendit(WSI)/TRY
0.044968
1 WeSendit(WSI)/JPY
¥0.1617
1 WeSendit(WSI)/ARS
ARS$1.424863
1 WeSendit(WSI)/RUB
0.087604
1 WeSendit(WSI)/INR
0.096261
1 WeSendit(WSI)/IDR
Rp17.741933
1 WeSendit(WSI)/KRW
1.527768
1 WeSendit(WSI)/PHP
0.062458
1 WeSendit(WSI)/EGP
￡E.0.053053
1 WeSendit(WSI)/BRL
R$0.00594
1 WeSendit(WSI)/CAD
C$0.001518
1 WeSendit(WSI)/BDT
0.133441
1 WeSendit(WSI)/NGN
1.684529
1 WeSendit(WSI)/UAH
0.045331
1 WeSendit(WSI)/VES
Bs0.1485
1 WeSendit(WSI)/CLP
$1.0582
1 WeSendit(WSI)/PKR
Rs0.311344
1 WeSendit(WSI)/KZT
0.594913
1 WeSendit(WSI)/THB
฿0.035596
1 WeSendit(WSI)/TWD
NT$0.033033
1 WeSendit(WSI)/AED
د.إ0.004037
1 WeSendit(WSI)/CHF
Fr0.00088
1 WeSendit(WSI)/HKD
HK$0.008602
1 WeSendit(WSI)/AMD
֏0.42064
1 WeSendit(WSI)/MAD
.د.م0.009889
1 WeSendit(WSI)/MXN
$0.020581
1 WeSendit(WSI)/PLN
0.003993
1 WeSendit(WSI)/RON
лв0.004752
1 WeSendit(WSI)/SEK
kr0.010494
1 WeSendit(WSI)/BGN
лв0.001837
1 WeSendit(WSI)/HUF
Ft0.371239
1 WeSendit(WSI)/CZK
0.02299
1 WeSendit(WSI)/KWD
د.ك0.0003344
1 WeSendit(WSI)/ILS
0.003707
1 WeSendit(WSI)/NOK
kr0.011176
1 WeSendit(WSI)/NZD
$0.001848

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WeSendit võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WeSendit ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WeSendit kohta

Kui palju on WeSendit (WSI) tänapäeval väärt?
Reaalajas WSI hind USD on 0.0011 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WSI/USD hind?
Praegune hind WSI/USD on $ 0.0011. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WeSendit turukapitalisatsioon?
WSI turukapitalisatsioon on $ 884.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WSI ringlev varu?
WSI ringlev varu on 803.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WSI (ATH) hind?
WSI saavutab ATH hinna summas 1.6035545295663556 USD.
Mis oli kõigi aegade WSI madalaim (ATL) hind?
WSI nägi ATL hinda summas 0.001069866883206302 USD.
Milline on WSI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WSI kauplemismaht on $ 27.50K USD.
Kas WSI sel aastal kõrgemale ka suundub?
WSI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WSI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:30 (UTC+8)

WeSendit (WSI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
1 WSI = 0.0011 USD

