NFT Worlds (WRLD) teave NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Ametlik veebisait: https://www.nftworlds.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

NFT Worlds (WRLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFT Worlds (WRLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.72M $ 47.72M $ 47.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 Praegune hind: $ 0.009543 $ 0.009543 $ 0.009543 Lisateave NFT Worlds (WRLD) hinna kohta

NFT Worlds (WRLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFT Worlds (WRLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WRLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WRLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WRLD tokeni tokenoomikat, avastage WRLD tokeni reaalajas hinda!

NFT Worlds (WRLD) hinna ajalugu WRLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WRLD hinna ajalugu kohe!

WRLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WRLD võiks suunduda? Meie WRLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WRLD tokeni hinna ennustust kohe!

