NFT Worlds logo

NFT Worlds hind(WRLD)

1 WRLD/USD reaalajas hind:

$0.010274
$0.010274$0.010274
+0.81%1D
USD
NFT Worlds (WRLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:15 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008783
$ 0.008783$ 0.008783
24 h madal
$ 0.010398
$ 0.010398$ 0.010398
24 h kõrge

$ 0.008783
$ 0.008783$ 0.008783

$ 0.010398
$ 0.010398$ 0.010398

$ 0.6207653499304687
$ 0.6207653499304687$ 0.6207653499304687

$ 0.003959094157738242
$ 0.003959094157738242$ 0.003959094157738242

-0.45%

+0.81%

-1.39%

-1.39%

NFT Worlds (WRLD) reaalajas hind on $ 0.010274. Viimase 24 tunni jooksul WRLD kaubeldud madalaim $ 0.008783 ja kõrgeim $ 0.010398 näitab aktiivset turu volatiivsust. WRLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6207653499304687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003959094157738242.

Lüliajalise tootluse osas on WRLD muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +0.81% 24 tunni vältel -1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFT Worlds (WRLD) – turuteave

No.1307

$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M

$ 52.96K
$ 52.96K$ 52.96K

$ 51.37M
$ 51.37M$ 51.37M

712.09M
712.09M 712.09M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

14.24%

ETH

NFT Worlds praegune turukapitalisatsioon on $ 7.32M $ 52.96K 24 tunnise kauplemismahuga. WRLD ringlev varu on 712.09M, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.37M.

NFT Worlds (WRLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NFT Worlds tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008255+0.81%
30 päeva$ +0.002097+25.64%
60 päeva$ +0.001773+20.85%
90 päeva$ +0.000693+7.23%
NFT Worlds Hinnamuutus täna

Täna registreeris WRLD muutuse $ +0.00008255 (+0.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NFT Worlds 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002097 (+25.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NFT Worlds 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WRLD $ +0.001773 (+20.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NFT Worlds 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000693 (+7.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NFT Worlds (WRLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NFT Worlds hinnaajaloo lehte.

Mis on NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NFT Worlds investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WRLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NFT Worlds kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NFT Worlds ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NFT Worlds hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFT Worlds (WRLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFT Worlds (WRLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFT Worlds nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFT Worlds hinna ennustust kohe!

NFT Worlds (WRLD) tokenoomika

NFT Worlds (WRLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WRLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NFT Worlds (WRLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NFT Worlds osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NFT Worlds osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WRLD kohalike valuutade suhtes

1 NFT Worlds(WRLD)/VND
270.36031
1 NFT Worlds(WRLD)/AUD
A$0.01571922
1 NFT Worlds(WRLD)/GBP
0.00750002
1 NFT Worlds(WRLD)/EUR
0.0087329
1 NFT Worlds(WRLD)/USD
$0.010274
1 NFT Worlds(WRLD)/MYR
RM0.04325354
1 NFT Worlds(WRLD)/TRY
0.42000112
1 NFT Worlds(WRLD)/JPY
¥1.510278
1 NFT Worlds(WRLD)/ARS
ARS$13.30822042
1 NFT Worlds(WRLD)/RUB
0.81822136
1 NFT Worlds(WRLD)/INR
0.89907774
1 NFT Worlds(WRLD)/IDR
Rp165.70965422
1 NFT Worlds(WRLD)/KRW
14.26935312
1 NFT Worlds(WRLD)/PHP
0.58335772
1 NFT Worlds(WRLD)/EGP
￡E.0.49551502
1 NFT Worlds(WRLD)/BRL
R$0.0554796
1 NFT Worlds(WRLD)/CAD
C$0.01417812
1 NFT Worlds(WRLD)/BDT
1.24633894
1 NFT Worlds(WRLD)/NGN
15.73350086
1 NFT Worlds(WRLD)/UAH
0.42339154
1 NFT Worlds(WRLD)/VES
Bs1.38699
1 NFT Worlds(WRLD)/CLP
$9.883588
1 NFT Worlds(WRLD)/PKR
Rs2.90795296
1 NFT Worlds(WRLD)/KZT
5.55648742
1 NFT Worlds(WRLD)/THB
฿0.33246664
1 NFT Worlds(WRLD)/TWD
NT$0.30852822
1 NFT Worlds(WRLD)/AED
د.إ0.03770558
1 NFT Worlds(WRLD)/CHF
Fr0.0082192
1 NFT Worlds(WRLD)/HKD
HK$0.08034268
1 NFT Worlds(WRLD)/AMD
֏3.9287776
1 NFT Worlds(WRLD)/MAD
.د.م0.09236326
1 NFT Worlds(WRLD)/MXN
$0.19222654
1 NFT Worlds(WRLD)/PLN
0.03729462
1 NFT Worlds(WRLD)/RON
лв0.04438368
1 NFT Worlds(WRLD)/SEK
kr0.09801396
1 NFT Worlds(WRLD)/BGN
лв0.01715758
1 NFT Worlds(WRLD)/HUF
Ft3.46737226
1 NFT Worlds(WRLD)/CZK
0.2147266
1 NFT Worlds(WRLD)/KWD
د.ك0.003123296
1 NFT Worlds(WRLD)/ILS
0.03462338
1 NFT Worlds(WRLD)/NOK
kr0.10438384
1 NFT Worlds(WRLD)/NZD
$0.01726032

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFT Worlds kohta

Kui palju on NFT Worlds (WRLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas WRLD hind USD on 0.010274 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WRLD/USD hind?
Praegune hind WRLD/USD on $ 0.010274. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFT Worlds turukapitalisatsioon?
WRLD turukapitalisatsioon on $ 7.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WRLD ringlev varu?
WRLD ringlev varu on 712.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WRLD (ATH) hind?
WRLD saavutab ATH hinna summas 0.6207653499304687 USD.
Mis oli kõigi aegade WRLD madalaim (ATL) hind?
WRLD nägi ATL hinda summas 0.003959094157738242 USD.
Milline on WRLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WRLD kauplemismaht on $ 52.96K USD.
Kas WRLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
WRLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WRLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:15 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

