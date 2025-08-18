NFT Worlds (WRLD) reaalajas hind on $ 0.010274. Viimase 24 tunni jooksul WRLD kaubeldud madalaim $ 0.008783 ja kõrgeim $ 0.010398 näitab aktiivset turu volatiivsust. WRLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6207653499304687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003959094157738242.
Lüliajalise tootluse osas on WRLD muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +0.81% 24 tunni vältel -1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NFT Worlds (WRLD) – turuteave
No.1307
$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M
$ 52.96K
$ 52.96K$ 52.96K
$ 51.37M
$ 51.37M$ 51.37M
712.09M
712.09M 712.09M
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
14.24%
ETH
NFT Worlds praegune turukapitalisatsioon on $ 7.32M$ 52.96K 24 tunnise kauplemismahuga. WRLD ringlev varu on 712.09M, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.37M.
NFT Worlds (WRLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NFT Worlds tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00008255
+0.81%
30 päeva
$ +0.002097
+25.64%
60 päeva
$ +0.001773
+20.85%
90 päeva
$ +0.000693
+7.23%
NFT Worlds Hinnamuutus täna
Täna registreeris WRLD muutuse $ +0.00008255 (+0.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NFT Worlds 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002097 (+25.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NFT Worlds 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WRLD $ +0.001773 (+20.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NFT Worlds 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000693 (+7.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NFT Worlds (WRLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain.
Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.
NFT Worlds on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NFT Worlds investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WRLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NFT Worlds kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NFT Worlds ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NFT Worlds hinna ennustus (USD)
Kui palju on NFT Worlds (WRLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFT Worlds (WRLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFT Worlds nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NFT Worlds (WRLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WRLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NFT Worlds (WRLD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NFT Worlds osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NFT Worlds osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.