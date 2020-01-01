NFT Workx (WRKX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFT Workx (WRKX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFT Workx (WRKX) teave The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty Ametlik veebisait: https://www.web3workx.com Valge raamat: https://whitepaper.web3workx.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Ostke WRKX kohe!

NFT Workx (WRKX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFT Workx (WRKX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.032839 $ 0.032839 $ 0.032839 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 Praegune hind: $ 0.004493 $ 0.004493 $ 0.004493 Lisateave NFT Workx (WRKX) hinna kohta

NFT Workx (WRKX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFT Workx (WRKX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WRKX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WRKX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WRKX tokeni tokenoomikat, avastage WRKX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WRKX Kas olete huvitatud NFT Workx (WRKX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WRKX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WRKX MEXC-ist osta!

NFT Workx (WRKX) hinna ajalugu WRKX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WRKX hinna ajalugu kohe!

WRKX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WRKX võiks suunduda? Meie WRKX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WRKX tokeni hinna ennustust kohe!

