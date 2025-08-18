NFT Workx (WRKX) reaalajas hind on $ 0.004469. Viimase 24 tunni jooksul WRKX kaubeldud madalaim $ 0.004434 ja kõrgeim $ 0.004496 näitab aktiivset turu volatiivsust. WRKXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03284414617354627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002014299939140483.
Lüliajalise tootluse osas on WRKX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.31% 24 tunni vältel -10.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NFT Workx (WRKX) – turuteave
NFT Workx praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 50.46K 24 tunnise kauplemismahuga. WRKX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NFT Workx (WRKX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NFT Workx tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001382
+0.31%
30 päeva
$ -0.000492
-9.92%
60 päeva
$ -0.002157
-32.56%
90 päeva
$ -0.002454
-35.45%
NFT Workx Hinnamuutus täna
Täna registreeris WRKX muutuse $ +0.00001382 (+0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NFT Workx 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000492 (-9.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NFT Workx 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WRKX $ -0.002157 (-32.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NFT Workx 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002454 (-35.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NFT Workx (WRKX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty
NFT Workx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NFT Workx investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WRKX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NFT Workx kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NFT Workx ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NFT Workx hinna ennustus (USD)
Kui palju on NFT Workx (WRKX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFT Workx (WRKX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFT Workx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NFT Workx (WRKX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WRKX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NFT Workx (WRKX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NFT Workx osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NFT Workx osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.