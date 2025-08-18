Rohkem infot WRKX

NFT Workx logo

NFT Workx hind(WRKX)

1 WRKX/USD reaalajas hind:

+0.31%1D
USD
NFT Workx (WRKX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:07 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.004496
$ 0.004496$ 0.004496
24 h kõrge

0.00%

+0.31%

-10.12%

-10.12%

NFT Workx (WRKX) reaalajas hind on $ 0.004469. Viimase 24 tunni jooksul WRKX kaubeldud madalaim $ 0.004434 ja kõrgeim $ 0.004496 näitab aktiivset turu volatiivsust. WRKXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03284414617354627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002014299939140483.

Lüliajalise tootluse osas on WRKX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.31% 24 tunni vältel -10.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFT Workx (WRKX) – turuteave

No.4316

BSC

NFT Workx praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 50.46K 24 tunnise kauplemismahuga. WRKX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NFT Workx (WRKX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NFT Workx tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001382+0.31%
30 päeva$ -0.000492-9.92%
60 päeva$ -0.002157-32.56%
90 päeva$ -0.002454-35.45%
NFT Workx Hinnamuutus täna

Täna registreeris WRKX muutuse $ +0.00001382 (+0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NFT Workx 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000492 (-9.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NFT Workx 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WRKX $ -0.002157 (-32.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NFT Workx 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002454 (-35.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NFT Workx (WRKX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NFT Workx hinnaajaloo lehte.

Mis on NFT Workx (WRKX)

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

NFT Workx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NFT Workx investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WRKX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NFT Workx kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NFT Workx ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NFT Workx hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFT Workx (WRKX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFT Workx (WRKX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFT Workx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFT Workx hinna ennustust kohe!

NFT Workx (WRKX) tokenoomika

NFT Workx (WRKX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WRKX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NFT Workx (WRKX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NFT Workx osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NFT Workx osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WRKX kohalike valuutade suhtes

1 NFT Workx(WRKX)/VND
117.601735
1 NFT Workx(WRKX)/AUD
A$0.00683757
1 NFT Workx(WRKX)/GBP
0.00326237
1 NFT Workx(WRKX)/EUR
0.00379865
1 NFT Workx(WRKX)/USD
$0.004469
1 NFT Workx(WRKX)/MYR
RM0.01881449
1 NFT Workx(WRKX)/TRY
0.18269272
1 NFT Workx(WRKX)/JPY
¥0.656943
1 NFT Workx(WRKX)/ARS
ARS$5.78882977
1 NFT Workx(WRKX)/RUB
0.35591116
1 NFT Workx(WRKX)/INR
0.39108219
1 NFT Workx(WRKX)/IDR
Rp72.08063507
1 NFT Workx(WRKX)/KRW
6.20690472
1 NFT Workx(WRKX)/PHP
0.25374982
1 NFT Workx(WRKX)/EGP
￡E.0.21553987
1 NFT Workx(WRKX)/BRL
R$0.0241326
1 NFT Workx(WRKX)/CAD
C$0.00616722
1 NFT Workx(WRKX)/BDT
0.54213439
1 NFT Workx(WRKX)/NGN
6.84378191
1 NFT Workx(WRKX)/UAH
0.18416749
1 NFT Workx(WRKX)/VES
Bs0.603315
1 NFT Workx(WRKX)/CLP
$4.299178
1 NFT Workx(WRKX)/PKR
Rs1.26490576
1 NFT Workx(WRKX)/KZT
2.41696927
1 NFT Workx(WRKX)/THB
฿0.14461684
1 NFT Workx(WRKX)/TWD
NT$0.13420407
1 NFT Workx(WRKX)/AED
د.إ0.01640123
1 NFT Workx(WRKX)/CHF
Fr0.0035752
1 NFT Workx(WRKX)/HKD
HK$0.03494758
1 NFT Workx(WRKX)/AMD
֏1.7089456
1 NFT Workx(WRKX)/MAD
.د.م0.04017631
1 NFT Workx(WRKX)/MXN
$0.08361499
1 NFT Workx(WRKX)/PLN
0.01622247
1 NFT Workx(WRKX)/RON
лв0.01930608
1 NFT Workx(WRKX)/SEK
kr0.04263426
1 NFT Workx(WRKX)/BGN
лв0.00746323
1 NFT Workx(WRKX)/HUF
Ft1.50824281
1 NFT Workx(WRKX)/CZK
0.0934021
1 NFT Workx(WRKX)/KWD
د.ك0.001358576
1 NFT Workx(WRKX)/ILS
0.01506053
1 NFT Workx(WRKX)/NOK
kr0.04540504
1 NFT Workx(WRKX)/NZD
$0.00750792

NFT Workx ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NFT Workx võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NFT Workx ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFT Workx kohta

Kui palju on NFT Workx (WRKX) tänapäeval väärt?
Reaalajas WRKX hind USD on 0.004469 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WRKX/USD hind?
Praegune hind WRKX/USD on $ 0.004469. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFT Workx turukapitalisatsioon?
WRKX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WRKX ringlev varu?
WRKX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WRKX (ATH) hind?
WRKX saavutab ATH hinna summas 0.03284414617354627 USD.
Mis oli kõigi aegade WRKX madalaim (ATL) hind?
WRKX nägi ATL hinda summas 0.002014299939140483 USD.
Milline on WRKX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WRKX kauplemismaht on $ 50.46K USD.
Kas WRKX sel aastal kõrgemale ka suundub?
WRKX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WRKX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

