Wombat Exchange (WOM) tokenoomika

Wombat Exchange (WOM) teave Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Ametlik veebisait: https://wombat.exchange Valge raamat: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Ostke WOM kohe!

Wombat Exchange (WOM) tokenoomika ja hinnaanalüüüs

Turukapital: $ 168.80K
Koguvaru: $ 1.00B
Ringlev varu: $ 58.53M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.88M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2298
Kõigi aegade madalaim: $ 0.002444774795806443
Praegune hind: $ 0.002884

Wombat Exchange (WOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wombat Exchange (WOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOM tokeni tokenoomikat, avastage WOM tokeni reaalajas hinda!

Wombat Exchange (WOM) hinna ajalugu WOM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WOM hinna ajalugu kohe!

WOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOM võiks suunduda? Meie WOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOM tokeni hinna ennustust kohe!

