Wombat Exchange logo

Wombat Exchange hind(WOM)

1 WOM/USD reaalajas hind:

$0.002922
$0.002922$0.002922
+5.48%1D
USD
Wombat Exchange (WOM) reaalajas hinnagraafik
Wombat Exchange (WOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002622
$ 0.002622$ 0.002622
24 h madal
$ 0.003156
$ 0.003156$ 0.003156
24 h kõrge

$ 0.002622
$ 0.002622$ 0.002622

$ 0.003156
$ 0.003156$ 0.003156

$ 1.234461563629635
$ 1.234461563629635$ 1.234461563629635

$ 0.002444774795806443
$ 0.002444774795806443$ 0.002444774795806443

+1.21%

+5.48%

-11.35%

-11.35%

Wombat Exchange (WOM) reaalajas hind on $ 0.002922. Viimase 24 tunni jooksul WOM kaubeldud madalaim $ 0.002622 ja kõrgeim $ 0.003156 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.234461563629635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002444774795806443.

Lüliajalise tootluse osas on WOM muutunud +1.21% viimase tunni jooksul, +5.48% 24 tunni vältel -11.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wombat Exchange (WOM) – turuteave

No.2708

$ 171.02K
$ 171.02K$ 171.02K

$ 55.19K
$ 55.19K$ 55.19K

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

58.53M
58.53M 58.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Wombat Exchange praegune turukapitalisatsioon on $ 171.02K $ 55.19K 24 tunnise kauplemismahuga. WOM ringlev varu on 58.53M, mille koguvaru on 1000000000.

Wombat Exchange (WOM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wombat Exchange tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015181+5.48%
30 päeva$ -0.000442-13.14%
60 päeva$ -0.000149-4.86%
90 päeva$ -0.000102-3.38%
Wombat Exchange Hinnamuutus täna

Täna registreeris WOM muutuse $ +0.00015181 (+5.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wombat Exchange 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000442 (-13.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wombat Exchange 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WOM $ -0.000149 (-4.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wombat Exchange 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000102 (-3.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wombat Exchange (WOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wombat Exchange hinnaajaloo lehte.

Mis on Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wombat Exchange investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wombat Exchange kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wombat Exchange ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wombat Exchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wombat Exchange (WOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wombat Exchange (WOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wombat Exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wombat Exchange hinna ennustust kohe!

Wombat Exchange (WOM) tokenoomika

Wombat Exchange (WOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wombat Exchange (WOM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wombat Exchange osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wombat Exchange osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WOM kohalike valuutade suhtes

1 Wombat Exchange(WOM)/VND
76.89243
1 Wombat Exchange(WOM)/AUD
A$0.00447066
1 Wombat Exchange(WOM)/GBP
0.00213306
1 Wombat Exchange(WOM)/EUR
0.0024837
1 Wombat Exchange(WOM)/USD
$0.002922
1 Wombat Exchange(WOM)/MYR
RM0.01230162
1 Wombat Exchange(WOM)/TRY
0.11945136
1 Wombat Exchange(WOM)/JPY
¥0.429534
1 Wombat Exchange(WOM)/ARS
ARS$3.78495426
1 Wombat Exchange(WOM)/RUB
0.23270808
1 Wombat Exchange(WOM)/INR
0.25570422
1 Wombat Exchange(WOM)/IDR
Rp47.12902566
1 Wombat Exchange(WOM)/KRW
4.05830736
1 Wombat Exchange(WOM)/PHP
0.16591116
1 Wombat Exchange(WOM)/EGP
￡E.0.14092806
1 Wombat Exchange(WOM)/BRL
R$0.0157788
1 Wombat Exchange(WOM)/CAD
C$0.00403236
1 Wombat Exchange(WOM)/BDT
0.35446782
1 Wombat Exchange(WOM)/NGN
4.47472158
1 Wombat Exchange(WOM)/UAH
0.12041562
1 Wombat Exchange(WOM)/VES
Bs0.39447
1 Wombat Exchange(WOM)/CLP
$2.810964
1 Wombat Exchange(WOM)/PKR
Rs0.82704288
1 Wombat Exchange(WOM)/KZT
1.58030526
1 Wombat Exchange(WOM)/THB
฿0.09455592
1 Wombat Exchange(WOM)/TWD
NT$0.08774766
1 Wombat Exchange(WOM)/AED
د.إ0.01072374
1 Wombat Exchange(WOM)/CHF
Fr0.0023376
1 Wombat Exchange(WOM)/HKD
HK$0.02285004
1 Wombat Exchange(WOM)/AMD
֏1.1173728
1 Wombat Exchange(WOM)/MAD
.د.م0.02626878
1 Wombat Exchange(WOM)/MXN
$0.05467062
1 Wombat Exchange(WOM)/PLN
0.01060686
1 Wombat Exchange(WOM)/RON
лв0.01262304
1 Wombat Exchange(WOM)/SEK
kr0.02787588
1 Wombat Exchange(WOM)/BGN
лв0.00487974
1 Wombat Exchange(WOM)/HUF
Ft0.98614578
1 Wombat Exchange(WOM)/CZK
0.0610698
1 Wombat Exchange(WOM)/KWD
د.ك0.000888288
1 Wombat Exchange(WOM)/ILS
0.00984714
1 Wombat Exchange(WOM)/NOK
kr0.02968752
1 Wombat Exchange(WOM)/NZD
$0.00490896

Wombat Exchange ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wombat Exchange võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wombat Exchange ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wombat Exchange kohta

Kui palju on Wombat Exchange (WOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOM hind USD on 0.002922 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOM/USD hind?
Praegune hind WOM/USD on $ 0.002922. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wombat Exchange turukapitalisatsioon?
WOM turukapitalisatsioon on $ 171.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOM ringlev varu?
WOM ringlev varu on 58.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOM (ATH) hind?
WOM saavutab ATH hinna summas 1.234461563629635 USD.
Mis oli kõigi aegade WOM madalaim (ATL) hind?
WOM nägi ATL hinda summas 0.002444774795806443 USD.
Milline on WOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOM kauplemismaht on $ 55.19K USD.
Kas WOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

