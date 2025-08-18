Wombat Exchange (WOM) reaalajas hind on $ 0.002922. Viimase 24 tunni jooksul WOM kaubeldud madalaim $ 0.002622 ja kõrgeim $ 0.003156 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.234461563629635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002444774795806443.
Lüliajalise tootluse osas on WOM muutunud +1.21% viimase tunni jooksul, +5.48% 24 tunni vältel -11.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wombat Exchange (WOM) – turuteave
Wombat Exchange praegune turukapitalisatsioon on $ 171.02K$ 55.19K 24 tunnise kauplemismahuga. WOM ringlev varu on 58.53M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Wombat Exchange (WOM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wombat Exchange tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00015181
+5.48%
30 päeva
$ -0.000442
-13.14%
60 päeva
$ -0.000149
-4.86%
90 päeva
$ -0.000102
-3.38%
Wombat Exchange Hinnamuutus täna
Täna registreeris WOM muutuse $ +0.00015181 (+5.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wombat Exchange 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000442 (-13.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wombat Exchange 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WOM $ -0.000149 (-4.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wombat Exchange 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000102 (-3.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wombat Exchange (WOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.
Wombat Exchange hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wombat Exchange (WOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wombat Exchange (WOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wombat Exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.