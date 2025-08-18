Mis on Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida WOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wombat Exchange kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wombat Exchange ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wombat Exchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wombat Exchange (WOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wombat Exchange (WOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wombat Exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wombat Exchange hinna ennustust kohe!

Wombat Exchange (WOM) tokenoomika

Wombat Exchange (WOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wombat Exchange (WOM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wombat Exchange osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wombat Exchange osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WOM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wombat Exchange ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wombat Exchange võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wombat Exchange kohta Kui palju on Wombat Exchange (WOM) tänapäeval väärt? Reaalajas WOM hind USD on 0.002922 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WOM/USD hind? $ 0.002922 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wombat Exchange turukapitalisatsioon? WOM turukapitalisatsioon on $ 171.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WOM ringlev varu? WOM ringlev varu on 58.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOM (ATH) hind? WOM saavutab ATH hinna summas 1.234461563629635 USD . Mis oli kõigi aegade WOM madalaim (ATL) hind? WOM nägi ATL hinda summas 0.002444774795806443 USD . Milline on WOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WOM kauplemismaht on $ 55.19K USD . Kas WOM sel aastal kõrgemale ka suundub? WOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOM hinna ennustust

Wombat Exchange (WOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

