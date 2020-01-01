Landwolf (WOLF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Landwolf (WOLF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Landwolf (WOLF) teave Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Ametlik veebisait: https://www.landwolfavax.com/ Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Ostke WOLF kohe!

Landwolf (WOLF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Landwolf (WOLF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Praegune hind: $ 0.000001955 $ 0.000001955 $ 0.000001955 Lisateave Landwolf (WOLF) hinna kohta

Landwolf (WOLF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Landwolf (WOLF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOLF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOLF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOLF tokeni tokenoomikat, avastage WOLF tokeni reaalajas hinda!

Landwolf (WOLF) hinna ajalugu WOLF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WOLF hinna ajalugu kohe!

WOLF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOLF võiks suunduda? Meie WOLF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOLF tokeni hinna ennustust kohe!

