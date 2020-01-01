Wojak (WOJAK) tokenoomika

Wojak (WOJAK) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Wojak (WOJAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Wojak (WOJAK) teave

WOJAK is a meme coin.

Ametlik veebisait:
https://linktr.ee/wojaketh
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/6bn6rKWbTRAQwizwqEfcmpAtoAMnqzfG7F8DYMK5reYn

Wojak (WOJAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Wojak (WOJAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 23.67M
$ 23.67M$ 23.67M
Koguvaru:
$ 69.42B
$ 69.42B$ 69.42B
Ringlev varu:
$ 69.40B
$ 69.40B$ 69.40B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 23.67M
$ 23.67M$ 23.67M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000002963817788091
$ 0.000002963817788091$ 0.000002963817788091
Praegune hind:
$ 0.00034104
$ 0.00034104$ 0.00034104

Wojak (WOJAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Wojak (WOJAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate WOJAK tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

WOJAK tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate WOJAK tokeni tokenoomikat, avastage WOJAK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WOJAK

Kas olete huvitatud Wojak (WOJAK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WOJAK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Wojak (WOJAK) hinna ajalugu

WOJAK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

WOJAK – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu WOJAK võiks suunduda? Meie WOJAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.