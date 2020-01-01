Wojak (WOJAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wojak (WOJAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wojak (WOJAK) teave WOJAK is a meme coin. Ametlik veebisait: https://linktr.ee/wojaketh Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6bn6rKWbTRAQwizwqEfcmpAtoAMnqzfG7F8DYMK5reYn Ostke WOJAK kohe!

Wojak (WOJAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wojak (WOJAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.67M $ 23.67M $ 23.67M Koguvaru: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Ringlev varu: $ 69.40B $ 69.40B $ 69.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.67M $ 23.67M $ 23.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 Praegune hind: $ 0.00034104 $ 0.00034104 $ 0.00034104 Lisateave Wojak (WOJAK) hinna kohta

Wojak (WOJAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wojak (WOJAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOJAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOJAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOJAK tokeni tokenoomikat, avastage WOJAK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WOJAK Kas olete huvitatud Wojak (WOJAK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WOJAK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WOJAK MEXC-ist osta!

Wojak (WOJAK) hinna ajalugu WOJAK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WOJAK hinna ajalugu kohe!

WOJAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOJAK võiks suunduda? Meie WOJAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOJAK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!