Winnerz (WNZ) teave Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Ametlik veebisait: https://en.winnerz.win/ Valge raamat: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Ostke WNZ kohe!

Winnerz (WNZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Winnerz (WNZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 462.73K $ 462.73K $ 462.73K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.66M $ 21.66M $ 21.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 Praegune hind: $ 0.0021661 $ 0.0021661 $ 0.0021661 Lisateave Winnerz (WNZ) hinna kohta

Winnerz (WNZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Winnerz (WNZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WNZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WNZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WNZ tokeni tokenoomikat, avastage WNZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WNZ Kas olete huvitatud Winnerz (WNZ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WNZ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WNZ MEXC-ist osta!

Winnerz (WNZ) hinna ajalugu WNZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WNZ hinna ajalugu kohe!

WNZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WNZ võiks suunduda? Meie WNZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WNZ tokeni hinna ennustust kohe!

