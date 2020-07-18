wNXM (WNXM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi wNXM (WNXM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

wNXM (WNXM) teave Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Ametlik veebisait: https://nexusmutual.io/ Valge raamat: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Ostke WNXM kohe!

wNXM (WNXM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage wNXM (WNXM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.51M $ 53.51M $ 53.51M Koguvaru: $ 603.60K $ 603.60K $ 603.60K Ringlev varu: $ 603.60K $ 603.60K $ 603.60K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.51M $ 53.51M $ 53.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Kõigi aegade madalaim: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Praegune hind: $ 88.65 $ 88.65 $ 88.65 Lisateave wNXM (WNXM) hinna kohta

wNXM (WNXM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud wNXM (WNXM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WNXM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WNXM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WNXM tokeni tokenoomikat, avastage WNXM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WNXM Kas olete huvitatud wNXM (WNXM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WNXM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WNXM MEXC-ist osta!

wNXM (WNXM) hinna ajalugu WNXM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WNXM hinna ajalugu kohe!

WNXM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WNXM võiks suunduda? Meie WNXM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WNXM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!