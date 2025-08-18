Rohkem infot WNXM

Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:37 (UTC+8)

wNXM (WNXM) hinna teave (USD)

wNXM (WNXM) reaalajas hind on $ 99.61. Viimase 24 tunni jooksul WNXM kaubeldud madalaim $ 99.54 ja kõrgeim $ 103.01 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNXMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 134.14417963 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7.823164130047671.

Lüliajalise tootluse osas on WNXM muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel +6.19% viimase 7 päeva jooksul.

wNXM praegune turukapitalisatsioon on $ 60.65M $ 54.40K 24 tunnise kauplemismahuga. WNXM ringlev varu on 608.90K, mille koguvaru on 608896.07365152.

wNXM (WNXM) hinnaajalugu USD

Kas soovite avada wNXM (WNXM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe wNXM hinnaajaloo lehte.

Mis on wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse wNXM kohta

Kui palju on wNXM (WNXM) tänapäeval väärt?
Reaalajas WNXM hind USD on 99.61 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WNXM/USD hind?
Praegune hind WNXM/USD on $ 99.61. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on wNXM turukapitalisatsioon?
WNXM turukapitalisatsioon on $ 60.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WNXM ringlev varu?
WNXM ringlev varu on 608.90K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WNXM (ATH) hind?
WNXM saavutab ATH hinna summas 134.14417963 USD.
Mis oli kõigi aegade WNXM madalaim (ATL) hind?
WNXM nägi ATL hinda summas 7.823164130047671 USD.
Milline on WNXM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WNXM kauplemismaht on $ 54.40K USD.
Kas WNXM sel aastal kõrgemale ka suundub?
WNXM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WNXM hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:37 (UTC+8)

