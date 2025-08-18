wNXM (WNXM) reaalajas hind on $ 99.61. Viimase 24 tunni jooksul WNXM kaubeldud madalaim $ 99.54 ja kõrgeim $ 103.01 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNXMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 134.14417963 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7.823164130047671.
Lüliajalise tootluse osas on WNXM muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel +6.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
wNXM (WNXM) – turuteave
wNXM praegune turukapitalisatsioon on $ 60.65M$ 54.40K 24 tunnise kauplemismahuga. WNXM ringlev varu on 608.90K, mille koguvaru on 608896.07365152. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
wNXM (WNXM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse wNXM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -1.3229
-1.31%
30 päeva
$ +22.14
+28.57%
60 päeva
$ +41.47
+71.32%
90 päeva
$ +43.82
+78.54%
wNXM Hinnamuutus täna
Täna registreeris WNXM muutuse $ -1.3229 (-1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
wNXM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +22.14 (+28.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
wNXM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WNXM $ +41.47 (+71.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
wNXM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +43.82 (+78.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada wNXM (WNXM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.
wNXM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie wNXM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WNXM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse wNXM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie wNXM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
wNXM hinna ennustus (USD)
Kui palju on wNXM (WNXM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie wNXM (WNXM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida wNXM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
wNXM (WNXM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNXM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
wNXM (WNXM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas wNXM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust wNXM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.