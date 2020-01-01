The Winkyverse (WNK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Winkyverse (WNK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Winkyverse (WNK) teave The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Ametlik veebisait: https://www.winkyverse.io/ Valge raamat: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Ostke WNK kohe!

The Winkyverse (WNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Winkyverse (WNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 545.26K $ 545.26K $ 545.26K Koguvaru: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Ringlev varu: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 644.80K $ 644.80K $ 644.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 Praegune hind: $ 0.0000992 $ 0.0000992 $ 0.0000992 Lisateave The Winkyverse (WNK) hinna kohta

The Winkyverse (WNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Winkyverse (WNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WNK tokeni tokenoomikat, avastage WNK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WNK Kas olete huvitatud The Winkyverse (WNK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WNK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WNK MEXC-ist osta!

The Winkyverse (WNK) hinna ajalugu WNK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WNK hinna ajalugu kohe!

WNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WNK võiks suunduda? Meie WNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WNK tokeni hinna ennustust kohe!

