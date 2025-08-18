Rohkem infot WNK

The Winkyverse hind(WNK)

$0.0001023
+3.54%1D
The Winkyverse (WNK) reaalajas hinnagraafik
The Winkyverse (WNK) hinna teave (USD)

$ 0.0000979
24 h madal
24 h kõrge

+2.70%

+3.54%

-2.39%

-2.39%

The Winkyverse (WNK) reaalajas hind on $ 0.0001025. Viimase 24 tunni jooksul WNK kaubeldud madalaim $ 0.0000979 ja kõrgeim $ 0.0001033 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.043663118041887015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000097017616419719.

Lüliajalise tootluse osas on WNK muutunud +2.70% viimase tunni jooksul, +3.54% 24 tunni vältel -2.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Winkyverse (WNK) – turuteave

$ 563.40K
$ 56.34K
$ 666.25K
5.50B
6,500,000,000
6,496,549,924.623407
84.56%

BASE

The Winkyverse praegune turukapitalisatsioon on $ 563.40K $ 56.34K 24 tunnise kauplemismahuga. WNK ringlev varu on 5.50B, mille koguvaru on 6496549924.623407. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 666.25K.

The Winkyverse (WNK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The Winkyverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000003498+3.54%
30 päeva$ -0.0000175-14.59%
60 päeva$ -0.0000423-29.22%
90 päeva$ -0.000044-30.04%
The Winkyverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris WNK muutuse $ +0.000003498 (+3.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The Winkyverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000175 (-14.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The Winkyverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WNK $ -0.0000423 (-29.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The Winkyverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000044 (-30.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The Winkyverse (WNK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The Winkyverse hinnaajaloo lehte.

Mis on The Winkyverse (WNK)

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

The Winkyverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Winkyverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WNK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The Winkyverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Winkyverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The Winkyverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Winkyverse (WNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Winkyverse (WNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Winkyverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Winkyverse hinna ennustust kohe!

The Winkyverse (WNK) tokenoomika

The Winkyverse (WNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The Winkyverse (WNK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The Winkyverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Winkyverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

The Winkyverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The Winkyverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Winkyverse kohta

Kui palju on The Winkyverse (WNK) tänapäeval väärt?
Reaalajas WNK hind USD on 0.0001025 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WNK/USD hind?
Praegune hind WNK/USD on $ 0.0001025. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Winkyverse turukapitalisatsioon?
WNK turukapitalisatsioon on $ 563.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WNK ringlev varu?
WNK ringlev varu on 5.50B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WNK (ATH) hind?
WNK saavutab ATH hinna summas 0.043663118041887015 USD.
Mis oli kõigi aegade WNK madalaim (ATL) hind?
WNK nägi ATL hinda summas 0.000097017616419719 USD.
Milline on WNK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WNK kauplemismaht on $ 56.34K USD.
Kas WNK sel aastal kõrgemale ka suundub?
WNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WNK hinna ennustust.
Värsked uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

