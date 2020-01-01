WorldMobileToken (WMTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WorldMobileToken (WMTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WorldMobileToken (WMTX) teave World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. Ametlik veebisait: https://worldmobile.io Valge raamat: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 Ostke WMTX kohe!

WorldMobileToken (WMTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WorldMobileToken (WMTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.16M $ 121.16M $ 121.16M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 702.77M $ 702.77M $ 702.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 344.80M $ 344.80M $ 344.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6453 $ 0.6453 $ 0.6453 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 Praegune hind: $ 0.1724 $ 0.1724 $ 0.1724 Lisateave WorldMobileToken (WMTX) hinna kohta

WorldMobileToken (WMTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WorldMobileToken (WMTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WMTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WMTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WMTX tokeni tokenoomikat, avastage WMTX tokeni reaalajas hinda!

