WorldMobileToken (WMTX) reaalajas hind on $ 0.1861. Viimase 24 tunni jooksul WMTX kaubeldud madalaim $ 0.182 ja kõrgeim $ 0.1898 näitab aktiivset turu volatiivsust. WMTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9804150514795327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0984476599844396.
Lüliajalise tootluse osas on WMTX muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel +22.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WorldMobileToken (WMTX) – turuteave
No.315
$ 130.79M
$ 130.79M$ 130.79M
$ 99.33K
$ 99.33K$ 99.33K
$ 372.20M
$ 372.20M$ 372.20M
702.77M
702.77M 702.77M
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
35.13%
ETH
WorldMobileToken praegune turukapitalisatsioon on $ 130.79M$ 99.33K 24 tunnise kauplemismahuga. WMTX ringlev varu on 702.77M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 372.20M.
WorldMobileToken (WMTX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WorldMobileToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0027
-1.43%
30 päeva
$ +0.0018
+0.97%
60 päeva
$ +0.0342
+22.51%
90 päeva
$ +0.001
+0.54%
WorldMobileToken Hinnamuutus täna
Täna registreeris WMTX muutuse $ -0.0027 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WorldMobileToken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0018 (+0.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WorldMobileToken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WMTX $ +0.0342 (+22.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WorldMobileToken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001 (+0.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WorldMobileToken (WMTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.
WorldMobileToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WorldMobileToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WMTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WorldMobileToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WorldMobileToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WorldMobileToken hinna ennustus (USD)
Kui palju on WorldMobileToken (WMTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WorldMobileToken (WMTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WorldMobileToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WorldMobileToken (WMTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WMTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WorldMobileToken (WMTX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WorldMobileToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WorldMobileToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.