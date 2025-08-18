Rohkem infot WMTX

WMTX Hinnainfo

WMTX Valge raamat

WMTX Ametlik veebisait

WMTX Tokenoomika

WMTX Hinnaprognoos

WMTX Ajalugu

WMTX – ostujuhend

WMTX-usaldusraha valuutakonverter

WMTX Hetketurg

WMTX USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WorldMobileToken logo

WorldMobileToken hind(WMTX)

1 WMTX/USD reaalajas hind:

$0.1861
$0.1861$0.1861
-1.43%1D
USD
WorldMobileToken (WMTX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:23 (UTC+8)

WorldMobileToken (WMTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.182
$ 0.182$ 0.182
24 h madal
$ 0.1898
$ 0.1898$ 0.1898
24 h kõrge

$ 0.182
$ 0.182$ 0.182

$ 0.1898
$ 0.1898$ 0.1898

$ 0.9804150514795327
$ 0.9804150514795327$ 0.9804150514795327

$ 0.0984476599844396
$ 0.0984476599844396$ 0.0984476599844396

-0.06%

-1.43%

+22.27%

+22.27%

WorldMobileToken (WMTX) reaalajas hind on $ 0.1861. Viimase 24 tunni jooksul WMTX kaubeldud madalaim $ 0.182 ja kõrgeim $ 0.1898 näitab aktiivset turu volatiivsust. WMTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9804150514795327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0984476599844396.

Lüliajalise tootluse osas on WMTX muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel +22.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WorldMobileToken (WMTX) – turuteave

No.315

$ 130.79M
$ 130.79M$ 130.79M

$ 99.33K
$ 99.33K$ 99.33K

$ 372.20M
$ 372.20M$ 372.20M

702.77M
702.77M 702.77M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

35.13%

ETH

WorldMobileToken praegune turukapitalisatsioon on $ 130.79M $ 99.33K 24 tunnise kauplemismahuga. WMTX ringlev varu on 702.77M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 372.20M.

WorldMobileToken (WMTX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WorldMobileToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0027-1.43%
30 päeva$ +0.0018+0.97%
60 päeva$ +0.0342+22.51%
90 päeva$ +0.001+0.54%
WorldMobileToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris WMTX muutuse $ -0.0027 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WorldMobileToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0018 (+0.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WorldMobileToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WMTX $ +0.0342 (+22.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WorldMobileToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001 (+0.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WorldMobileToken (WMTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WorldMobileToken hinnaajaloo lehte.

Mis on WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WorldMobileToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WMTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WorldMobileToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WorldMobileToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WorldMobileToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on WorldMobileToken (WMTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WorldMobileToken (WMTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WorldMobileToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WorldMobileToken hinna ennustust kohe!

WorldMobileToken (WMTX) tokenoomika

WorldMobileToken (WMTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WMTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WorldMobileToken (WMTX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WorldMobileToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WorldMobileToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WMTX kohalike valuutade suhtes

1 WorldMobileToken(WMTX)/VND
4,897.2215
1 WorldMobileToken(WMTX)/AUD
A$0.284733
1 WorldMobileToken(WMTX)/GBP
0.135853
1 WorldMobileToken(WMTX)/EUR
0.158185
1 WorldMobileToken(WMTX)/USD
$0.1861
1 WorldMobileToken(WMTX)/MYR
RM0.783481
1 WorldMobileToken(WMTX)/TRY
7.602185
1 WorldMobileToken(WMTX)/JPY
¥27.3567
1 WorldMobileToken(WMTX)/ARS
ARS$241.060913
1 WorldMobileToken(WMTX)/RUB
14.821004
1 WorldMobileToken(WMTX)/INR
16.285611
1 WorldMobileToken(WMTX)/IDR
Rp3,001.612483
1 WorldMobileToken(WMTX)/KRW
258.470568
1 WorldMobileToken(WMTX)/PHP
10.523955
1 WorldMobileToken(WMTX)/EGP
￡E.8.971881
1 WorldMobileToken(WMTX)/BRL
R$1.00494
1 WorldMobileToken(WMTX)/CAD
C$0.256818
1 WorldMobileToken(WMTX)/BDT
22.599984
1 WorldMobileToken(WMTX)/NGN
285.429014
1 WorldMobileToken(WMTX)/UAH
7.669181
1 WorldMobileToken(WMTX)/VES
Bs25.1235
1 WorldMobileToken(WMTX)/CLP
$179.4004
1 WorldMobileToken(WMTX)/PKR
Rs52.718408
1 WorldMobileToken(WMTX)/KZT
100.756401
1 WorldMobileToken(WMTX)/THB
฿6.022196
1 WorldMobileToken(WMTX)/TWD
NT$5.588583
1 WorldMobileToken(WMTX)/AED
د.إ0.682987
1 WorldMobileToken(WMTX)/CHF
Fr0.14888
1 WorldMobileToken(WMTX)/HKD
HK$1.455302
1 WorldMobileToken(WMTX)/AMD
֏71.138586
1 WorldMobileToken(WMTX)/MAD
.د.م1.673039
1 WorldMobileToken(WMTX)/MXN
$3.485653
1 WorldMobileToken(WMTX)/PLN
0.675543
1 WorldMobileToken(WMTX)/RON
лв0.803952
1 WorldMobileToken(WMTX)/SEK
kr1.775394
1 WorldMobileToken(WMTX)/BGN
лв0.310787
1 WorldMobileToken(WMTX)/HUF
Ft62.786418
1 WorldMobileToken(WMTX)/CZK
3.891351
1 WorldMobileToken(WMTX)/KWD
د.ك0.0567605
1 WorldMobileToken(WMTX)/ILS
0.627157
1 WorldMobileToken(WMTX)/NOK
kr1.890776
1 WorldMobileToken(WMTX)/NZD
$0.312648

WorldMobileToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WorldMobileToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WorldMobileToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WorldMobileToken kohta

Kui palju on WorldMobileToken (WMTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas WMTX hind USD on 0.1861 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WMTX/USD hind?
Praegune hind WMTX/USD on $ 0.1861. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WorldMobileToken turukapitalisatsioon?
WMTX turukapitalisatsioon on $ 130.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WMTX ringlev varu?
WMTX ringlev varu on 702.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WMTX (ATH) hind?
WMTX saavutab ATH hinna summas 0.9804150514795327 USD.
Mis oli kõigi aegade WMTX madalaim (ATL) hind?
WMTX nägi ATL hinda summas 0.0984476599844396 USD.
Milline on WMTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WMTX kauplemismaht on $ 99.33K USD.
Kas WMTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
WMTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WMTX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:23 (UTC+8)

WorldMobileToken (WMTX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

WMTX/USD kalkulaator

Summa

WMTX
WMTX
USD
USD

1 WMTX = 0.186 USD

Kauplemine: WMTX

WMTXUSDT
$0.1861
$0.1861$0.1861
-1.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu