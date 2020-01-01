Common Wealth (WLTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Common Wealth (WLTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Common Wealth (WLTH) teave Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Ametlik veebisait: http://joincommonwealth.xyz Valge raamat: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Ostke WLTH kohe!

Common Wealth (WLTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Common Wealth (WLTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M Koguvaru: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M Ringlev varu: $ 853.74M $ 853.74M $ 853.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Praegune hind: $ 0.004107 $ 0.004107 $ 0.004107 Lisateave Common Wealth (WLTH) hinna kohta

Common Wealth (WLTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Common Wealth (WLTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WLTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WLTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WLTH tokeni tokenoomikat, avastage WLTH tokeni reaalajas hinda!

