Avastage olulisi teadmisi Common Wealth (WLTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Common Wealth (WLTH) teave

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

http://joincommonwealth.xyz
https://joincommonwealth.xyz/whitepaper
https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Common Wealth (WLTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M
Koguvaru:
$ 978.19M
$ 978.19M$ 978.19M
Ringlev varu:
$ 853.74M
$ 853.74M$ 853.74M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.25419
$ 0.25419$ 0.25419
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.002104944606864166
$ 0.002104944606864166$ 0.002104944606864166
Praegune hind:
$ 0.004107
$ 0.004107$ 0.004107

Common Wealth (WLTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Common Wealth (WLTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate WLTH tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

WLTH tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate WLTH tokeni tokenoomikat, avastage WLTH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WLTH

Kas olete huvitatud Common Wealth (WLTH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WLTH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Common Wealth (WLTH) hinna ajalugu

WLTH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

WLTH – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu WLTH võiks suunduda? Meie WLTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.