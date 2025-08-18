Rohkem infot WLTH

WLTH Hinnainfo

WLTH Valge raamat

WLTH Ametlik veebisait

WLTH Tokenoomika

WLTH Hinnaprognoos

WLTH Ajalugu

WLTH – ostujuhend

WLTH-usaldusraha valuutakonverter

WLTH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Common Wealth logo

Common Wealth hind(WLTH)

1 WLTH/USD reaalajas hind:

$0.005143
$0.005143$0.005143
+0.33%1D
USD
Common Wealth (WLTH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:16 (UTC+8)

Common Wealth (WLTH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004599
$ 0.004599$ 0.004599
24 h madal
$ 0.005207
$ 0.005207$ 0.005207
24 h kõrge

$ 0.004599
$ 0.004599$ 0.004599

$ 0.005207
$ 0.005207$ 0.005207

$ 0.21845549779906134
$ 0.21845549779906134$ 0.21845549779906134

$ 0.002104944606864166
$ 0.002104944606864166$ 0.002104944606864166

+0.40%

+0.33%

-20.16%

-20.16%

Common Wealth (WLTH) reaalajas hind on $ 0.005143. Viimase 24 tunni jooksul WLTH kaubeldud madalaim $ 0.004599 ja kõrgeim $ 0.005207 näitab aktiivset turu volatiivsust. WLTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21845549779906134 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002104944606864166.

Lüliajalise tootluse osas on WLTH muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, +0.33% 24 tunni vältel -20.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Common Wealth (WLTH) – turuteave

No.1519

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

$ 77.66K
$ 77.66K$ 77.66K

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

853.74M
853.74M 853.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

978,188,960.827318
978,188,960.827318 978,188,960.827318

85.37%

BASE

Common Wealth praegune turukapitalisatsioon on $ 4.39M $ 77.66K 24 tunnise kauplemismahuga. WLTH ringlev varu on 853.74M, mille koguvaru on 978188960.827318. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.14M.

Common Wealth (WLTH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Common Wealth tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001692+0.33%
30 päeva$ +0.001259+32.41%
60 päeva$ +0.002186+73.92%
90 päeva$ +0.001479+40.36%
Common Wealth Hinnamuutus täna

Täna registreeris WLTH muutuse $ +0.00001692 (+0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Common Wealth 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001259 (+32.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Common Wealth 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WLTH $ +0.002186 (+73.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Common Wealth 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001479 (+40.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Common Wealth (WLTH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Common Wealth hinnaajaloo lehte.

Mis on Common Wealth (WLTH)

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Common Wealth on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Common Wealth investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WLTH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Common Wealth kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Common Wealth ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Common Wealth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Common Wealth (WLTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Common Wealth (WLTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Common Wealth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Common Wealth hinna ennustust kohe!

Common Wealth (WLTH) tokenoomika

Common Wealth (WLTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WLTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Common Wealth (WLTH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Common Wealth osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Common Wealth osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WLTH kohalike valuutade suhtes

1 Common Wealth(WLTH)/VND
135.338045
1 Common Wealth(WLTH)/AUD
A$0.00781736
1 Common Wealth(WLTH)/GBP
0.00375439
1 Common Wealth(WLTH)/EUR
0.00437155
1 Common Wealth(WLTH)/USD
$0.005143
1 Common Wealth(WLTH)/MYR
RM0.02165203
1 Common Wealth(WLTH)/TRY
0.20978297
1 Common Wealth(WLTH)/JPY
¥0.756021
1 Common Wealth(WLTH)/ARS
ARS$6.67052243
1 Common Wealth(WLTH)/RUB
0.40994853
1 Common Wealth(WLTH)/INR
0.45006393
1 Common Wealth(WLTH)/IDR
Rp82.95160129
1 Common Wealth(WLTH)/KRW
7.14300984
1 Common Wealth(WLTH)/PHP
0.29083665
1 Common Wealth(WLTH)/EGP
￡E.0.24820118
1 Common Wealth(WLTH)/BRL
R$0.0277722
1 Common Wealth(WLTH)/CAD
C$0.00709734
1 Common Wealth(WLTH)/BDT
0.62456592
1 Common Wealth(WLTH)/NGN
7.88802482
1 Common Wealth(WLTH)/UAH
0.21194303
1 Common Wealth(WLTH)/VES
Bs0.694305
1 Common Wealth(WLTH)/CLP
$4.957852
1 Common Wealth(WLTH)/PKR
Rs1.45690904
1 Common Wealth(WLTH)/KZT
2.78447163
1 Common Wealth(WLTH)/THB
฿0.1661189
1 Common Wealth(WLTH)/TWD
NT$0.15444429
1 Common Wealth(WLTH)/AED
د.إ0.01887481
1 Common Wealth(WLTH)/CHF
Fr0.0041144
1 Common Wealth(WLTH)/HKD
HK$0.04021826
1 Common Wealth(WLTH)/AMD
֏1.96596318
1 Common Wealth(WLTH)/MAD
.د.م0.04623557
1 Common Wealth(WLTH)/MXN
$0.09704841
1 Common Wealth(WLTH)/PLN
0.01872052
1 Common Wealth(WLTH)/RON
лв0.02221776
1 Common Wealth(WLTH)/SEK
kr0.04911565
1 Common Wealth(WLTH)/BGN
лв0.00858881
1 Common Wealth(WLTH)/HUF
Ft1.7362768
1 Common Wealth(WLTH)/CZK
0.1074887
1 Common Wealth(WLTH)/KWD
د.ك0.001568615
1 Common Wealth(WLTH)/ILS
0.01733191
1 Common Wealth(WLTH)/NOK
kr0.05240717
1 Common Wealth(WLTH)/NZD
$0.00864024

Common Wealth ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Common Wealth võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Common Wealth ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Common Wealth kohta

Kui palju on Common Wealth (WLTH) tänapäeval väärt?
Reaalajas WLTH hind USD on 0.005143 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WLTH/USD hind?
Praegune hind WLTH/USD on $ 0.005143. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Common Wealth turukapitalisatsioon?
WLTH turukapitalisatsioon on $ 4.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WLTH ringlev varu?
WLTH ringlev varu on 853.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WLTH (ATH) hind?
WLTH saavutab ATH hinna summas 0.21845549779906134 USD.
Mis oli kõigi aegade WLTH madalaim (ATL) hind?
WLTH nägi ATL hinda summas 0.002104944606864166 USD.
Milline on WLTH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WLTH kauplemismaht on $ 77.66K USD.
Kas WLTH sel aastal kõrgemale ka suundub?
WLTH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WLTH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:16 (UTC+8)

Common Wealth (WLTH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

WLTH/USD kalkulaator

Summa

WLTH
WLTH
USD
USD

1 WLTH = 0.005143 USD

Kauplemine: WLTH

WLTHUSDT
$0.005143
$0.005143$0.005143
+0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu