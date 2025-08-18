Common Wealth (WLTH) reaalajas hind on $ 0.005143. Viimase 24 tunni jooksul WLTH kaubeldud madalaim $ 0.004599 ja kõrgeim $ 0.005207 näitab aktiivset turu volatiivsust. WLTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21845549779906134 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002104944606864166.
Lüliajalise tootluse osas on WLTH muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, +0.33% 24 tunni vältel -20.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Common Wealth (WLTH) – turuteave
Common Wealth praegune turukapitalisatsioon on $ 4.39M$ 77.66K 24 tunnise kauplemismahuga. WLTH ringlev varu on 853.74M, mille koguvaru on 978188960.827318. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.14M.
Common Wealth (WLTH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Common Wealth tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001692
+0.33%
30 päeva
$ +0.001259
+32.41%
60 päeva
$ +0.002186
+73.92%
90 päeva
$ +0.001479
+40.36%
Common Wealth Hinnamuutus täna
Täna registreeris WLTH muutuse $ +0.00001692 (+0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Common Wealth 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001259 (+32.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Common Wealth 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WLTH $ +0.002186 (+73.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Common Wealth 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001479 (+40.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Common Wealth (WLTH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.
Common Wealth on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Common Wealth investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WLTH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Common Wealth kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Common Wealth ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Common Wealth hinna ennustus (USD)
Kui palju on Common Wealth (WLTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Common Wealth (WLTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Common Wealth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Common Wealth (WLTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WLTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.