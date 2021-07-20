Witch Token (WITCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Witch Token (WITCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Witch Token (WITCH) teave WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Ametlik veebisait: https://witchwitch.io/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Ostke WITCH kohe!

Witch Token (WITCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Witch Token (WITCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 Kõigi aegade madalaim: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Praegune hind: $ 0.0572 $ 0.0572 $ 0.0572 Lisateave Witch Token (WITCH) hinna kohta

Witch Token (WITCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Witch Token (WITCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WITCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WITCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WITCH tokeni tokenoomikat, avastage WITCH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WITCH Kas olete huvitatud Witch Token (WITCH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WITCH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WITCH MEXC-ist osta!

Witch Token (WITCH) hinna ajalugu WITCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WITCH hinna ajalugu kohe!

WITCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WITCH võiks suunduda? Meie WITCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WITCH tokeni hinna ennustust kohe!

