Witch Token logo

Witch Token hind(WITCH)

1 WITCH/USD reaalajas hind:

$0.0583
$0.0583$0.0583
0.00%1D
USD
Witch Token (WITCH) reaalajas hinnagraafik
Witch Token (WITCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0579
$ 0.0579$ 0.0579
24 h madal
$ 0.07
$ 0.07$ 0.07
24 h kõrge

$ 0.0579
$ 0.0579$ 0.0579

$ 0.07
$ 0.07$ 0.07

$ 1.85192362
$ 1.85192362$ 1.85192362

$ 0.044990485316681025
$ 0.044990485316681025$ 0.044990485316681025

0.00%

0.00%

-3.00%

-3.00%

Witch Token (WITCH) reaalajas hind on $ 0.0583. Viimase 24 tunni jooksul WITCH kaubeldud madalaim $ 0.0579 ja kõrgeim $ 0.07 näitab aktiivset turu volatiivsust. WITCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.85192362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.044990485316681025.

Lüliajalise tootluse osas on WITCH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Witch Token (WITCH) – turuteave

No.1927

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 258.79K
$ 258.79K$ 258.79K

$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M

27.30M
27.30M 27.30M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

27.29%

2021-07-20 00:00:00

ETH

Witch Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.59M $ 258.79K 24 tunnise kauplemismahuga. WITCH ringlev varu on 27.30M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.83M.

Witch Token (WITCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Witch Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0013-2.19%
60 päeva$ -0.0121-17.19%
90 päeva$ -0.0194-24.97%
Witch Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris WITCH muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Witch Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0013 (-2.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Witch Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WITCH $ -0.0121 (-17.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Witch Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0194 (-24.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Witch Token (WITCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Witch Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Witch Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WITCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Witch Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Witch Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Witch Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Witch Token (WITCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Witch Token (WITCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Witch Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Witch Token hinna ennustust kohe!

Witch Token (WITCH) tokenoomika

Witch Token (WITCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WITCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Witch Token (WITCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Witch Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Witch Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WITCH kohalike valuutade suhtes

1 Witch Token(WITCH)/VND
1,534.1645
1 Witch Token(WITCH)/AUD
A$0.088616
1 Witch Token(WITCH)/GBP
0.042559
1 Witch Token(WITCH)/EUR
0.049555
1 Witch Token(WITCH)/USD
$0.0583
1 Witch Token(WITCH)/MYR
RM0.245443
1 Witch Token(WITCH)/TRY
2.378057
1 Witch Token(WITCH)/JPY
¥8.5701
1 Witch Token(WITCH)/ARS
ARS$75.615683
1 Witch Token(WITCH)/RUB
4.647093
1 Witch Token(WITCH)/INR
5.101833
1 Witch Token(WITCH)/IDR
Rp940.322449
1 Witch Token(WITCH)/KRW
80.971704
1 Witch Token(WITCH)/PHP
3.296865
1 Witch Token(WITCH)/EGP
￡E.2.813558
1 Witch Token(WITCH)/BRL
R$0.31482
1 Witch Token(WITCH)/CAD
C$0.080454
1 Witch Token(WITCH)/BDT
7.079952
1 Witch Token(WITCH)/NGN
89.417042
1 Witch Token(WITCH)/UAH
2.402543
1 Witch Token(WITCH)/VES
Bs7.8705
1 Witch Token(WITCH)/CLP
$56.2012
1 Witch Token(WITCH)/PKR
Rs16.515224
1 Witch Token(WITCH)/KZT
31.564203
1 Witch Token(WITCH)/THB
฿1.88309
1 Witch Token(WITCH)/TWD
NT$1.750749
1 Witch Token(WITCH)/AED
د.إ0.213961
1 Witch Token(WITCH)/CHF
Fr0.04664
1 Witch Token(WITCH)/HKD
HK$0.455906
1 Witch Token(WITCH)/AMD
֏22.285758
1 Witch Token(WITCH)/MAD
.د.م0.524117
1 Witch Token(WITCH)/MXN
$1.100121
1 Witch Token(WITCH)/PLN
0.212212
1 Witch Token(WITCH)/RON
лв0.251856
1 Witch Token(WITCH)/SEK
kr0.556765
1 Witch Token(WITCH)/BGN
лв0.097361
1 Witch Token(WITCH)/HUF
Ft19.68208
1 Witch Token(WITCH)/CZK
1.21847
1 Witch Token(WITCH)/KWD
د.ك0.0177815
1 Witch Token(WITCH)/ILS
0.196471
1 Witch Token(WITCH)/NOK
kr0.594077
1 Witch Token(WITCH)/NZD
$0.097944

Witch Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Witch Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Witch Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Witch Token kohta

Kui palju on Witch Token (WITCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas WITCH hind USD on 0.0583 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WITCH/USD hind?
Praegune hind WITCH/USD on $ 0.0583. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Witch Token turukapitalisatsioon?
WITCH turukapitalisatsioon on $ 1.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WITCH ringlev varu?
WITCH ringlev varu on 27.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WITCH (ATH) hind?
WITCH saavutab ATH hinna summas 1.85192362 USD.
Mis oli kõigi aegade WITCH madalaim (ATL) hind?
WITCH nägi ATL hinda summas 0.044990485316681025 USD.
Milline on WITCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WITCH kauplemismaht on $ 258.79K USD.
Kas WITCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
WITCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WITCH hinna ennustust.
Witch Token (WITCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

