Witch Token (WITCH) reaalajas hind on $ 0.0583. Viimase 24 tunni jooksul WITCH kaubeldud madalaim $ 0.0579 ja kõrgeim $ 0.07 näitab aktiivset turu volatiivsust. WITCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.85192362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.044990485316681025.
Lüliajalise tootluse osas on WITCH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Witch Token (WITCH) – turuteave
Witch Token (WITCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Witch Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0013
-2.19%
60 päeva
$ -0.0121
-17.19%
90 päeva
$ -0.0194
-24.97%
Witch Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris WITCH muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Witch Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0013 (-2.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Witch Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WITCH $ -0.0121 (-17.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Witch Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0194 (-24.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Witch Token (WITCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft).
Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.
Witch Token (WITCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WITCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.