Witnet (WIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Witnet (WIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Witnet (WIT) teave The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. Ametlik veebisait: https://witnet.io Valge raamat: https://witnet.io/witnet-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://witnet.network Ostke WIT kohe!

Witnet (WIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Witnet (WIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.021685 $ 0.021685 $ 0.021685 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 Praegune hind: $ 0.001022 $ 0.001022 $ 0.001022 Lisateave Witnet (WIT) hinna kohta

Witnet (WIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Witnet (WIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIT tokeni tokenoomikat, avastage WIT tokeni reaalajas hinda!

Witnet (WIT) hinna ajalugu WIT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WIT hinna ajalugu kohe!

WIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIT võiks suunduda? Meie WIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WIT tokeni hinna ennustust kohe!

