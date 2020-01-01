WINR Protocol (WINR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WINR Protocol (WINR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WINR Protocol (WINR) teave WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. Ametlik veebisait: https://winr.games/ Valge raamat: https://docs.winr.games/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E Ostke WINR kohe!

WINR Protocol (WINR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WINR Protocol (WINR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 518.15M $ 518.15M $ 518.15M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 Praegune hind: $ 0.0057 $ 0.0057 $ 0.0057 Lisateave WINR Protocol (WINR) hinna kohta

WINR Protocol (WINR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WINR Protocol (WINR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WINR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WINR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WINR tokeni tokenoomikat, avastage WINR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WINR Kas olete huvitatud WINR Protocol (WINR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WINR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WINR MEXC-ist osta!

WINR Protocol (WINR) hinna ajalugu WINR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WINR hinna ajalugu kohe!

WINR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WINR võiks suunduda? Meie WINR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WINR tokeni hinna ennustust kohe!

