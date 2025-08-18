WINR Protocol (WINR) reaalajas hind on $ 0.00584. Viimase 24 tunni jooksul WINR kaubeldud madalaim $ 0.00575 ja kõrgeim $ 0.00599 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14633127912041108 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005103836506161984.
Lüliajalise tootluse osas on WINR muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -4.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WINR Protocol (WINR) – turuteave
No.3668
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 430.76K
$ 430.76K$ 430.76K
$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M
0.00
0.00 0.00
910,436,702
910,436,702 910,436,702
518,150,658.64224267
518,150,658.64224267 518,150,658.64224267
0.00%
ARB
WINR Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 430.76K 24 tunnise kauplemismahuga. WINR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 518150658.64224267. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.32M.
WINR Protocol (WINR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WINR Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000099
-0.16%
30 päeva
$ +0.00047
+8.75%
60 päeva
$ -0.00161
-21.62%
90 päeva
$ -0.00246
-29.64%
WINR Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris WINR muutuse $ -0.0000099 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WINR Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00047 (+8.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WINR Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WINR $ -0.00161 (-21.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WINR Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00246 (-29.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WINR Protocol (WINR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.
WINR Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WINR Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WINR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WINR Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WINR Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WINR Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on WINR Protocol (WINR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WINR Protocol (WINR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WINR Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WINR Protocol (WINR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WINR Protocol (WINR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WINR Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WINR Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.