WINR Protocol hind(WINR)

1 WINR/USD reaalajas hind:

$0.00584
-0.17%1D
USD
WINR Protocol (WINR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:17:49 (UTC+8)

WINR Protocol (WINR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00575
24 h madal
$ 0.00599
24 h kõrge

$ 0.00575
$ 0.00599
$ 0.14633127912041108
$ 0.005103836506161984
-0.35%

-0.16%

-4.27%

-4.27%

WINR Protocol (WINR) reaalajas hind on $ 0.00584. Viimase 24 tunni jooksul WINR kaubeldud madalaim $ 0.00575 ja kõrgeim $ 0.00599 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14633127912041108 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005103836506161984.

Lüliajalise tootluse osas on WINR muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -4.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WINR Protocol (WINR) – turuteave

No.3668

$ 0.00
$ 430.76K
$ 5.32M
0.00
910,436,702
518,150,658.64224267
0.00%

ARB

WINR Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 430.76K 24 tunnise kauplemismahuga. WINR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 518150658.64224267. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.32M.

WINR Protocol (WINR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WINR Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000099-0.16%
30 päeva$ +0.00047+8.75%
60 päeva$ -0.00161-21.62%
90 päeva$ -0.00246-29.64%
WINR Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris WINR muutuse $ -0.0000099 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WINR Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00047 (+8.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WINR Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WINR $ -0.00161 (-21.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WINR Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00246 (-29.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WINR Protocol (WINR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WINR Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on WINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WINR Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WINR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WINR Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WINR Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WINR Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on WINR Protocol (WINR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WINR Protocol (WINR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WINR Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WINR Protocol hinna ennustust kohe!

WINR Protocol (WINR) tokenoomika

WINR Protocol (WINR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WINR Protocol (WINR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WINR Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WINR Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WINR kohalike valuutade suhtes

1 WINR Protocol(WINR)/VND
153.6796
1 WINR Protocol(WINR)/AUD
A$0.0088768
1 WINR Protocol(WINR)/GBP
0.0042632
1 WINR Protocol(WINR)/EUR
0.004964
1 WINR Protocol(WINR)/USD
$0.00584
1 WINR Protocol(WINR)/MYR
RM0.0245864
1 WINR Protocol(WINR)/TRY
0.2382136
1 WINR Protocol(WINR)/JPY
¥0.85848
1 WINR Protocol(WINR)/ARS
ARS$7.5745384
1 WINR Protocol(WINR)/RUB
0.4658568
1 WINR Protocol(WINR)/INR
0.5110584
1 WINR Protocol(WINR)/IDR
Rp94.1935352
1 WINR Protocol(WINR)/KRW
8.1110592
1 WINR Protocol(WINR)/PHP
0.330252
1 WINR Protocol(WINR)/EGP
￡E.0.2820136
1 WINR Protocol(WINR)/BRL
R$0.031536
1 WINR Protocol(WINR)/CAD
C$0.0080592
1 WINR Protocol(WINR)/BDT
0.7092096
1 WINR Protocol(WINR)/NGN
8.9570416
1 WINR Protocol(WINR)/UAH
0.2406664
1 WINR Protocol(WINR)/VES
Bs0.7884
1 WINR Protocol(WINR)/CLP
$5.62976
1 WINR Protocol(WINR)/PKR
Rs1.6543552
1 WINR Protocol(WINR)/KZT
3.1618344
1 WINR Protocol(WINR)/THB
฿0.1892744
1 WINR Protocol(WINR)/TWD
NT$0.1753752
1 WINR Protocol(WINR)/AED
د.إ0.0214328
1 WINR Protocol(WINR)/CHF
Fr0.004672
1 WINR Protocol(WINR)/HKD
HK$0.0456688
1 WINR Protocol(WINR)/AMD
֏2.2323984
1 WINR Protocol(WINR)/MAD
.د.م0.0525016
1 WINR Protocol(WINR)/MXN
$0.1093832
1 WINR Protocol(WINR)/PLN
0.0212576
1 WINR Protocol(WINR)/RON
лв0.0252288
1 WINR Protocol(WINR)/SEK
kr0.055772
1 WINR Protocol(WINR)/BGN
лв0.0097528
1 WINR Protocol(WINR)/HUF
Ft1.971584
1 WINR Protocol(WINR)/CZK
0.122056
1 WINR Protocol(WINR)/KWD
د.ك0.0017812
1 WINR Protocol(WINR)/ILS
0.0196808
1 WINR Protocol(WINR)/NOK
kr0.0595096
1 WINR Protocol(WINR)/NZD
$0.0098112

WINR Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WINR Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WINR Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WINR Protocol kohta

Kui palju on WINR Protocol (WINR) tänapäeval väärt?
Reaalajas WINR hind USD on 0.00584 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WINR/USD hind?
Praegune hind WINR/USD on $ 0.00584. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WINR Protocol turukapitalisatsioon?
WINR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WINR ringlev varu?
WINR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINR (ATH) hind?
WINR saavutab ATH hinna summas 0.14633127912041108 USD.
Mis oli kõigi aegade WINR madalaim (ATL) hind?
WINR nägi ATL hinda summas 0.005103836506161984 USD.
Milline on WINR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WINR kauplemismaht on $ 430.76K USD.
Kas WINR sel aastal kõrgemale ka suundub?
WINR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WINR hinna ennustust.
2025-08-18 03:17:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

