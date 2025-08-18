Rohkem infot WILD

Wilder World hind(WILD)

1 WILD/USD reaalajas hind:

$0.487
+0.12%1D
USD
Wilder World (WILD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:09 (UTC+8)

Wilder World (WILD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.425
24 h madal
$ 0.5452
24 h kõrge

$ 0.425
$ 0.5452
$ 7.604160676477258
$ 0.07481866
+0.78%

+0.12%

+13.46%

+13.46%

Wilder World (WILD) reaalajas hind on $ 0.487. Viimase 24 tunni jooksul WILD kaubeldud madalaim $ 0.425 ja kõrgeim $ 0.5452 näitab aktiivset turu volatiivsust. WILDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.604160676477258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07481866.

Lüliajalise tootluse osas on WILD muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel +13.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wilder World (WILD) – turuteave

No.242

$ 193.05M
$ 316.85K
$ 243.50M
396.40M
500,000,000
500,000,000
79.27%

ETH

Wilder World praegune turukapitalisatsioon on $ 193.05M $ 316.85K 24 tunnise kauplemismahuga. WILD ringlev varu on 396.40M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 243.50M.

Wilder World (WILD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wilder World tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000584+0.12%
30 päeva$ +0.214+78.38%
60 päeva$ +0.3226+196.22%
90 päeva$ +0.2851+141.20%
Wilder World Hinnamuutus täna

Täna registreeris WILD muutuse $ +0.000584 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wilder World 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.214 (+78.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wilder World 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WILD $ +0.3226 (+196.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wilder World 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2851 (+141.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wilder World (WILD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wilder World hinnaajaloo lehte.

Mis on Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wilder World investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WILD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wilder World kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wilder World ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wilder World hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wilder World (WILD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wilder World (WILD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wilder World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wilder World hinna ennustust kohe!

Wilder World (WILD) tokenoomika

Wilder World (WILD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WILD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wilder World (WILD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wilder World osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wilder World osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WILD kohalike valuutade suhtes

1 Wilder World(WILD)/VND
12,815.405
1 Wilder World(WILD)/AUD
A$0.74511
1 Wilder World(WILD)/GBP
0.35551
1 Wilder World(WILD)/EUR
0.41395
1 Wilder World(WILD)/USD
$0.487
1 Wilder World(WILD)/MYR
RM2.05027
1 Wilder World(WILD)/TRY
19.89395
1 Wilder World(WILD)/JPY
¥71.589
1 Wilder World(WILD)/ARS
ARS$630.82571
1 Wilder World(WILD)/RUB
38.78468
1 Wilder World(WILD)/INR
42.61737
1 Wilder World(WILD)/IDR
Rp7,854.83761
1 Wilder World(WILD)/KRW
676.38456
1 Wilder World(WILD)/PHP
27.53985
1 Wilder World(WILD)/EGP
￡E.23.47827
1 Wilder World(WILD)/BRL
R$2.6298
1 Wilder World(WILD)/CAD
C$0.67206
1 Wilder World(WILD)/BDT
59.14128
1 Wilder World(WILD)/NGN
746.93138
1 Wilder World(WILD)/UAH
20.06927
1 Wilder World(WILD)/VES
Bs65.745
1 Wilder World(WILD)/CLP
$469.468
1 Wilder World(WILD)/PKR
Rs137.95736
1 Wilder World(WILD)/KZT
263.66667
1 Wilder World(WILD)/THB
฿15.75932
1 Wilder World(WILD)/TWD
NT$14.62461
1 Wilder World(WILD)/AED
د.إ1.78729
1 Wilder World(WILD)/CHF
Fr0.3896
1 Wilder World(WILD)/HKD
HK$3.80834
1 Wilder World(WILD)/AMD
֏186.16062
1 Wilder World(WILD)/MAD
.د.م4.37813
1 Wilder World(WILD)/MXN
$9.12151
1 Wilder World(WILD)/PLN
1.76781
1 Wilder World(WILD)/RON
лв2.10384
1 Wilder World(WILD)/SEK
kr4.64598
1 Wilder World(WILD)/BGN
лв0.81329
1 Wilder World(WILD)/HUF
Ft164.30406
1 Wilder World(WILD)/CZK
10.18317
1 Wilder World(WILD)/KWD
د.ك0.148535
1 Wilder World(WILD)/ILS
1.64119
1 Wilder World(WILD)/NOK
kr4.94792
1 Wilder World(WILD)/NZD
$0.81816

Wilder World ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wilder World võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wilder World ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wilder World kohta

Kui palju on Wilder World (WILD) tänapäeval väärt?
Reaalajas WILD hind USD on 0.487 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WILD/USD hind?
Praegune hind WILD/USD on $ 0.487. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wilder World turukapitalisatsioon?
WILD turukapitalisatsioon on $ 193.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WILD ringlev varu?
WILD ringlev varu on 396.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WILD (ATH) hind?
WILD saavutab ATH hinna summas 7.604160676477258 USD.
Mis oli kõigi aegade WILD madalaim (ATL) hind?
WILD nägi ATL hinda summas 0.07481866 USD.
Milline on WILD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WILD kauplemismaht on $ 316.85K USD.
Kas WILD sel aastal kõrgemale ka suundub?
WILD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WILD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:26:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

