Wilder World (WILD) reaalajas hind on $ 0.487. Viimase 24 tunni jooksul WILD kaubeldud madalaim $ 0.425 ja kõrgeim $ 0.5452 näitab aktiivset turu volatiivsust. WILDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.604160676477258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07481866.
Lüliajalise tootluse osas on WILD muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel +13.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wilder World (WILD) – turuteave
No.242
$ 193.05M
$ 316.85K
$ 243.50M
396.40M
500,000,000
500,000,000
79.27%
ETH
Wilder World praegune turukapitalisatsioon on $ 193.05M$ 316.85K 24 tunnise kauplemismahuga. WILD ringlev varu on 396.40M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 243.50M.
Wilder World (WILD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wilder World tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000584
+0.12%
30 päeva
$ +0.214
+78.38%
60 päeva
$ +0.3226
+196.22%
90 päeva
$ +0.2851
+141.20%
Wilder World Hinnamuutus täna
Täna registreeris WILD muutuse $ +0.000584 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wilder World 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.214 (+78.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wilder World 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WILD $ +0.3226 (+196.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wilder World 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2851 (+141.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wilder World (WILD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.
Wilder World hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wilder World (WILD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wilder World (WILD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wilder World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wilder World (WILD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WILD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
