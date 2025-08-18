WHY (WHY) reaalajas hind on $ 0.0000000325. Viimase 24 tunni jooksul WHY kaubeldud madalaim $ 0.0000000298 ja kõrgeim $ 0.0000000404 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000384320959526 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000011542598487.
Lüliajalise tootluse osas on WHY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WHY (WHY) – turuteave
No.1035
$ 13.65M
$ 13.65M$ 13.65M
$ 1.68K
$ 1.68K$ 1.68K
$ 13.65M
$ 13.65M$ 13.65M
420.00T
420.00T 420.00T
420,000,000,000,000
420,000,000,000,000 420,000,000,000,000
420,000,000,000,000
420,000,000,000,000 420,000,000,000,000
100.00%
BSC
WHY praegune turukapitalisatsioon on $ 13.65M$ 1.68K 24 tunnise kauplemismahuga. WHY ringlev varu on 420.00T, mille koguvaru on 420000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.65M.
WHY (WHY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WHY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00000000439
-11.91%
60 päeva
$ +0.00000000611
+23.15%
90 päeva
$ -0.0000000056
-14.70%
WHY Hinnamuutus täna
Täna registreeris WHY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WHY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000439 (-11.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WHY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WHY $ +0.00000000611 (+23.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WHY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000056 (-14.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WHY (WHY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life)
WHY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WHY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WHY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WHY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WHY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WHY hinna ennustus (USD)
Kui palju on WHY (WHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WHY (WHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WHY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WHY (WHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WHY (WHY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WHY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WHY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.