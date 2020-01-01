Whiterock (WHITE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Whiterock (WHITE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Whiterock (WHITE) teave WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. Ametlik veebisait: https://WhiteRock.fi Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Ostke WHITE kohe!

Whiterock (WHITE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Whiterock (WHITE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 350.09M Koguvaru: $ 1.00T Ringlev varu: $ 650.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 538.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0030843 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000247894022727 Praegune hind: $ 0.0005386 Lisateave Whiterock (WHITE) hinna kohta

Whiterock (WHITE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Whiterock (WHITE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WHITE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WHITE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WHITE tokeni tokenoomikat, avastage WHITE tokeni reaalajas hinda!

Whiterock (WHITE) hinna ajalugu WHITE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WHITE hinna ajalugu kohe!

WHITE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WHITE võiks suunduda? Meie WHITE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WHITE tokeni hinna ennustust kohe!

