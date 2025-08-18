Rohkem infot WHITE

Whiterock logo

Whiterock hind(WHITE)

1 WHITE/USD reaalajas hind:

+2.34%1D
USD
Whiterock (WHITE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:17:28 (UTC+8)

Whiterock (WHITE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.03%

+2.34%

+20.15%

+20.15%

Whiterock (WHITE) reaalajas hind on $ 0.0006266. Viimase 24 tunni jooksul WHITE kaubeldud madalaim $ 0.0005664 ja kõrgeim $ 0.00066 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHITEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002454836077443205 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000247894022727.

Lüliajalise tootluse osas on WHITE muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, +2.34% 24 tunni vältel +20.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Whiterock (WHITE) – turuteave

No.216

65.00%

ETH

Whiterock praegune turukapitalisatsioon on $ 407.29M $ 75.41K 24 tunnise kauplemismahuga. WHITE ringlev varu on 650.00B, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 626.60M.

Whiterock (WHITE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Whiterock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001435+2.34%
30 päeva$ +0.0002584+70.17%
60 päeva$ -0.0002064-24.78%
90 päeva$ +0.0000436+7.47%
Whiterock Hinnamuutus täna

Täna registreeris WHITE muutuse $ +0.00001435 (+2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Whiterock 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002584 (+70.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Whiterock 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WHITE $ -0.0002064 (-24.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Whiterock 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000436 (+7.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Whiterock (WHITE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Whiterock hinnaajaloo lehte.

Mis on Whiterock (WHITE)

WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.

Whiterock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Whiterock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WHITE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Whiterock kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Whiterock ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Whiterock hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whiterock (WHITE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whiterock (WHITE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whiterock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Whiterock hinna ennustust kohe!

Whiterock (WHITE) tokenoomika

Whiterock (WHITE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHITE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Whiterock (WHITE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Whiterock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Whiterock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WHITE kohalike valuutade suhtes

1 Whiterock(WHITE)/VND
16.488979
1 Whiterock(WHITE)/AUD
A$0.000952432
1 Whiterock(WHITE)/GBP
0.000457418
1 Whiterock(WHITE)/EUR
0.00053261
1 Whiterock(WHITE)/USD
$0.0006266
1 Whiterock(WHITE)/MYR
RM0.002637986
1 Whiterock(WHITE)/TRY
0.025559014
1 Whiterock(WHITE)/JPY
¥0.0921102
1 Whiterock(WHITE)/ARS
ARS$0.812706466
1 Whiterock(WHITE)/RUB
0.049983882
1 Whiterock(WHITE)/INR
0.054833766
1 Whiterock(WHITE)/IDR
Rp10.106450198
1 Whiterock(WHITE)/KRW
0.870272208
1 Whiterock(WHITE)/PHP
0.03543423
1 Whiterock(WHITE)/EGP
￡E.0.030258514
1 Whiterock(WHITE)/BRL
R$0.00338364
1 Whiterock(WHITE)/CAD
C$0.000864708
1 Whiterock(WHITE)/BDT
0.076094304
1 Whiterock(WHITE)/NGN
0.961041484
1 Whiterock(WHITE)/UAH
0.025822186
1 Whiterock(WHITE)/VES
Bs0.084591
1 Whiterock(WHITE)/CLP
$0.6040424
1 Whiterock(WHITE)/PKR
Rs0.177503248
1 Whiterock(WHITE)/KZT
0.339247506
1 Whiterock(WHITE)/THB
฿0.020308106
1 Whiterock(WHITE)/TWD
NT$0.018816798
1 Whiterock(WHITE)/AED
د.إ0.002299622
1 Whiterock(WHITE)/CHF
Fr0.00050128
1 Whiterock(WHITE)/HKD
HK$0.004900012
1 Whiterock(WHITE)/AMD
֏0.239524116
1 Whiterock(WHITE)/MAD
.د.م0.005633134
1 Whiterock(WHITE)/MXN
$0.011736218
1 Whiterock(WHITE)/PLN
0.002280824
1 Whiterock(WHITE)/RON
лв0.002706912
1 Whiterock(WHITE)/SEK
kr0.00598403
1 Whiterock(WHITE)/BGN
лв0.001046422
1 Whiterock(WHITE)/HUF
Ft0.21154016
1 Whiterock(WHITE)/CZK
0.01309594
1 Whiterock(WHITE)/KWD
د.ك0.000191113
1 Whiterock(WHITE)/ILS
0.002111642
1 Whiterock(WHITE)/NOK
kr0.006385054
1 Whiterock(WHITE)/NZD
$0.001052688

Whiterock ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Whiterock võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Whiterock ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whiterock kohta

Kui palju on Whiterock (WHITE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHITE hind USD on 0.0006266 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHITE/USD hind?
Praegune hind WHITE/USD on $ 0.0006266. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Whiterock turukapitalisatsioon?
WHITE turukapitalisatsioon on $ 407.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHITE ringlev varu?
WHITE ringlev varu on 650.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHITE (ATH) hind?
WHITE saavutab ATH hinna summas 0.002454836077443205 USD.
Mis oli kõigi aegade WHITE madalaim (ATL) hind?
WHITE nägi ATL hinda summas 0.000000247894022727 USD.
Milline on WHITE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHITE kauplemismaht on $ 75.41K USD.
Kas WHITE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHITE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHITE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:17:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

