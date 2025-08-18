Whiterock (WHITE) reaalajas hind on $ 0.0006266. Viimase 24 tunni jooksul WHITE kaubeldud madalaim $ 0.0005664 ja kõrgeim $ 0.00066 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHITEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002454836077443205 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000247894022727.
Lüliajalise tootluse osas on WHITE muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, +2.34% 24 tunni vältel +20.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Whiterock (WHITE) – turuteave
$ 407.29M
$ 75.41K
$ 626.60M
650.00B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
65.00%
ETH
Whiterock praegune turukapitalisatsioon on $ 407.29M$ 75.41K 24 tunnise kauplemismahuga. WHITE ringlev varu on 650.00B, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 626.60M.
Whiterock (WHITE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Whiterock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001435
+2.34%
30 päeva
$ +0.0002584
+70.17%
60 päeva
$ -0.0002064
-24.78%
90 päeva
$ +0.0000436
+7.47%
Whiterock Hinnamuutus täna
Täna registreeris WHITE muutuse $ +0.00001435 (+2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Whiterock 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002584 (+70.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Whiterock 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WHITE $ -0.0002064 (-24.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Whiterock 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000436 (+7.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Whiterock (WHITE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives.
By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.
Whiterock hinna ennustus (USD)
Kui palju on Whiterock (WHITE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whiterock (WHITE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whiterock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Whiterock (WHITE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHITE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Whiterock (WHITE) ostujuhend
