Windfall Token (WFT) teave Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Ametlik veebisait: https://windfalltoken.io/ Valge raamat: https://whitepaper.windfalltoken.io Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 Ostke WFT kohe!

Windfall Token (WFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Windfall Token (WFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 Praegune hind: $ 0.01096 $ 0.01096 $ 0.01096 Lisateave Windfall Token (WFT) hinna kohta

Windfall Token (WFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Windfall Token (WFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WFT tokeni tokenoomikat, avastage WFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WFT Kas olete huvitatud Windfall Token (WFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WFT MEXC-ist osta!

Windfall Token (WFT) hinna ajalugu WFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WFT hinna ajalugu kohe!

WFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WFT võiks suunduda? Meie WFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WFT tokeni hinna ennustust kohe!

