Windfall Token logo

Windfall Token hind(WFT)

1 WFT/USD reaalajas hind:

$0.0143
$0.0143$0.0143
0.00%1D
USD
Windfall Token (WFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:06:05 (UTC+8)

Windfall Token (WFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01201
$ 0.01201$ 0.01201
24 h madal
$ 0.0143
$ 0.0143$ 0.0143
24 h kõrge

$ 0.01201
$ 0.01201$ 0.01201

$ 0.0143
$ 0.0143$ 0.0143

$ 1.2314770000408357
$ 1.2314770000408357$ 1.2314770000408357

$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342$ 0.002999401023458342

0.00%

0.00%

+43.00%

+43.00%

Windfall Token (WFT) reaalajas hind on $ 0.0143. Viimase 24 tunni jooksul WFT kaubeldud madalaim $ 0.01201 ja kõrgeim $ 0.0143 näitab aktiivset turu volatiivsust. WFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2314770000408357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002999401023458342.

Lüliajalise tootluse osas on WFT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +43.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Windfall Token (WFT) – turuteave

No.6814

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 124.13K
$ 124.13K$ 124.13K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Windfall Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 124.13K 24 tunnise kauplemismahuga. WFT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Windfall Token (WFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Windfall Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00682+91.17%
60 päeva$ +0.007654+115.16%
90 päeva$ +0.000563+4.09%
Windfall Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris WFT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Windfall Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00682 (+91.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Windfall Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WFT $ +0.007654 (+115.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Windfall Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000563 (+4.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Windfall Token (WFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Windfall Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Windfall Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Windfall Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Windfall Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Windfall Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Windfall Token (WFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Windfall Token (WFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Windfall Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Windfall Token hinna ennustust kohe!

Windfall Token (WFT) tokenoomika

Windfall Token (WFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Windfall Token (WFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Windfall Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Windfall Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WFT kohalike valuutade suhtes

1 Windfall Token(WFT)/VND
376.3045
1 Windfall Token(WFT)/AUD
A$0.021736
1 Windfall Token(WFT)/GBP
0.010439
1 Windfall Token(WFT)/EUR
0.012155
1 Windfall Token(WFT)/USD
$0.0143
1 Windfall Token(WFT)/MYR
RM0.060203
1 Windfall Token(WFT)/TRY
0.583297
1 Windfall Token(WFT)/JPY
¥2.1021
1 Windfall Token(WFT)/ARS
ARS$18.547243
1 Windfall Token(WFT)/RUB
1.139853
1 Windfall Token(WFT)/INR
1.251393
1 Windfall Token(WFT)/IDR
Rp230.645129
1 Windfall Token(WFT)/KRW
19.860984
1 Windfall Token(WFT)/PHP
0.808665
1 Windfall Token(WFT)/EGP
￡E.0.690118
1 Windfall Token(WFT)/BRL
R$0.07722
1 Windfall Token(WFT)/CAD
C$0.019734
1 Windfall Token(WFT)/BDT
1.736592
1 Windfall Token(WFT)/NGN
21.932482
1 Windfall Token(WFT)/UAH
0.589303
1 Windfall Token(WFT)/VES
Bs1.9305
1 Windfall Token(WFT)/CLP
$13.7852
1 Windfall Token(WFT)/PKR
Rs4.050904
1 Windfall Token(WFT)/KZT
7.742163
1 Windfall Token(WFT)/THB
฿0.46189
1 Windfall Token(WFT)/TWD
NT$0.429429
1 Windfall Token(WFT)/AED
د.إ0.052481
1 Windfall Token(WFT)/CHF
Fr0.01144
1 Windfall Token(WFT)/HKD
HK$0.111826
1 Windfall Token(WFT)/AMD
֏5.466318
1 Windfall Token(WFT)/MAD
.د.م0.128557
1 Windfall Token(WFT)/MXN
$0.269841
1 Windfall Token(WFT)/PLN
0.052052
1 Windfall Token(WFT)/RON
лв0.061776
1 Windfall Token(WFT)/SEK
kr0.136565
1 Windfall Token(WFT)/BGN
лв0.023881
1 Windfall Token(WFT)/HUF
Ft4.82768
1 Windfall Token(WFT)/CZK
0.29887
1 Windfall Token(WFT)/KWD
د.ك0.0043615
1 Windfall Token(WFT)/ILS
0.048191
1 Windfall Token(WFT)/NOK
kr0.145717
1 Windfall Token(WFT)/NZD
$0.024024

Windfall Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Windfall Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Windfall Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Windfall Token kohta

Kui palju on Windfall Token (WFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WFT hind USD on 0.0143 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WFT/USD hind?
Praegune hind WFT/USD on $ 0.0143. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Windfall Token turukapitalisatsioon?
WFT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WFT ringlev varu?
WFT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WFT (ATH) hind?
WFT saavutab ATH hinna summas 1.2314770000408357 USD.
Mis oli kõigi aegade WFT madalaim (ATL) hind?
WFT nägi ATL hinda summas 0.002999401023458342 USD.
Milline on WFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WFT kauplemismaht on $ 124.13K USD.
Kas WFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WFT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:06:05 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

