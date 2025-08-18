Windfall Token (WFT) reaalajas hind on $ 0.0143. Viimase 24 tunni jooksul WFT kaubeldud madalaim $ 0.01201 ja kõrgeim $ 0.0143 näitab aktiivset turu volatiivsust. WFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2314770000408357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002999401023458342.
Lüliajalise tootluse osas on WFT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +43.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Windfall Token (WFT) – turuteave
No.6814
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 124.13K
$ 124.13K$ 124.13K
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BSC
Windfall Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 124.13K 24 tunnise kauplemismahuga. WFT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Windfall Token (WFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Windfall Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00682
+91.17%
60 päeva
$ +0.007654
+115.16%
90 päeva
$ +0.000563
+4.09%
Windfall Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris WFT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Windfall Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00682 (+91.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Windfall Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WFT $ +0.007654 (+115.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Windfall Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000563 (+4.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Windfall Token (WFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.
Windfall Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Windfall Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Windfall Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Windfall Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Windfall Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Windfall Token (WFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Windfall Token (WFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Windfall Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Windfall Token (WFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Windfall Token (WFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Windfall Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Windfall Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
