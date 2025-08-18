Wall Street Pepe (WEPE) reaalajas hind on $ 0.0000763. Viimase 24 tunni jooksul WEPE kaubeldud madalaim $ 0.00007153 ja kõrgeim $ 0.00007842 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000332653277761015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000014999825207656.
Lüliajalise tootluse osas on WEPE muutunud -2.60% viimase tunni jooksul, -2.35% 24 tunni vältel -5.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wall Street Pepe (WEPE) – turuteave
Wall Street Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 15.26M$ 60.12K 24 tunnise kauplemismahuga. WEPE ringlev varu on 200.00B, mille koguvaru on 200000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.26M.
Wall Street Pepe (WEPE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wall Street Pepe tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000018362
-2.35%
30 päeva
$ -0.00001778
-18.90%
60 päeva
$ +0.00000094
+1.24%
90 päeva
$ +0.00005501
+258.38%
Wall Street Pepe Hinnamuutus täna
Täna registreeris WEPE muutuse $ -0.0000018362 (-2.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wall Street Pepe 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001778 (-18.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wall Street Pepe 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WEPE $ +0.00000094 (+1.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wall Street Pepe 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00005501 (+258.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
