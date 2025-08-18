WEMIX (WEMIX) reaalajas hind on $ 0.7957. Viimase 24 tunni jooksul WEMIX kaubeldud madalaim $ 0.762 ja kõrgeim $ 0.8025 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEMIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.677931297626813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12754054.
Lüliajalise tootluse osas on WEMIX muutunud +0.82% viimase tunni jooksul, +0.82% 24 tunni vältel +0.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WEMIX (WEMIX) – turuteave
No.151
$ 361.61M
$ 49.05K
$ 469.46M
454.45M
590,000,000
544,649,120.3652309
77.02%
0.01%
WEMIX
WEMIX praegune turukapitalisatsioon on $ 361.61M$ 49.05K 24 tunnise kauplemismahuga. WEMIX ringlev varu on 454.45M, mille koguvaru on 544649120.3652309. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 469.46M.
WEMIX (WEMIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WEMIX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.006472
+0.82%
30 päeva
$ +0.0348
+4.57%
60 päeva
$ +0.3914
+96.80%
90 päeva
$ +0.4669
+142.00%
WEMIX Hinnamuutus täna
Täna registreeris WEMIX muutuse $ +0.006472 (+0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WEMIX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0348 (+4.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WEMIX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WEMIX $ +0.3914 (+96.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WEMIX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4669 (+142.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WEMIX (WEMIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).
WEMIX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WEMIX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WEMIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WEMIX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WEMIX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WEMIX hinna ennustus (USD)
Kui palju on WEMIX (WEMIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WEMIX (WEMIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WEMIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WEMIX (WEMIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEMIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WEMIX (WEMIX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WEMIX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WEMIX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
