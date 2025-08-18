Rohkem infot WEMIX

WEMIX hind(WEMIX)

1 WEMIX/USD reaalajas hind:

$0.7957
+0.82%1D
USD
WEMIX (WEMIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:05:50 (UTC+8)

WEMIX (WEMIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.762
24 h madal
$ 0.8025
24 h kõrge

$ 0.762
$ 0.8025
$ 24.677931297626813
$ 0.12754054
+0.82%

+0.82%

+0.18%

+0.18%

WEMIX (WEMIX) reaalajas hind on $ 0.7957. Viimase 24 tunni jooksul WEMIX kaubeldud madalaim $ 0.762 ja kõrgeim $ 0.8025 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEMIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.677931297626813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12754054.

Lüliajalise tootluse osas on WEMIX muutunud +0.82% viimase tunni jooksul, +0.82% 24 tunni vältel +0.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WEMIX (WEMIX) – turuteave

No.151

$ 361.61M
$ 49.05K
$ 469.46M
454.45M
590,000,000
544,649,120.3652309
77.02%

0.01%

WEMIX

WEMIX praegune turukapitalisatsioon on $ 361.61M $ 49.05K 24 tunnise kauplemismahuga. WEMIX ringlev varu on 454.45M, mille koguvaru on 544649120.3652309. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 469.46M.

WEMIX (WEMIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WEMIX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.006472+0.82%
30 päeva$ +0.0348+4.57%
60 päeva$ +0.3914+96.80%
90 päeva$ +0.4669+142.00%
WEMIX Hinnamuutus täna

Täna registreeris WEMIX muutuse $ +0.006472 (+0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WEMIX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0348 (+4.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WEMIX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WEMIX $ +0.3914 (+96.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WEMIX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4669 (+142.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WEMIX (WEMIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WEMIX hinnaajaloo lehte.

Mis on WEMIX (WEMIX)

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

WEMIX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WEMIX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WEMIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WEMIX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WEMIX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WEMIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on WEMIX (WEMIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WEMIX (WEMIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WEMIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WEMIX hinna ennustust kohe!

WEMIX (WEMIX) tokenoomika

WEMIX (WEMIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEMIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WEMIX (WEMIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WEMIX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WEMIX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WEMIX kohalike valuutade suhtes

WEMIX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WEMIX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WEMIX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WEMIX kohta

Kui palju on WEMIX (WEMIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEMIX hind USD on 0.7957 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEMIX/USD hind?
Praegune hind WEMIX/USD on $ 0.7957. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WEMIX turukapitalisatsioon?
WEMIX turukapitalisatsioon on $ 361.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEMIX ringlev varu?
WEMIX ringlev varu on 454.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEMIX (ATH) hind?
WEMIX saavutab ATH hinna summas 24.677931297626813 USD.
Mis oli kõigi aegade WEMIX madalaim (ATL) hind?
WEMIX nägi ATL hinda summas 0.12754054 USD.
Milline on WEMIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEMIX kauplemismaht on $ 49.05K USD.
Kas WEMIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEMIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEMIX hinna ennustust.
WEMIX (WEMIX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 WEMIX = 0.7957 USD

